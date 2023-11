Google Maps, la novità in arrivo fa infuriare gli utenti I Diventa impossibile capirci qualcosa

Google Maps è il servizio di navigazione, molto popolare, offerto dal colosso tech di Mountain View a tutti gli utenti nel mondo intero.

E c’é da dire che, col passare degli anni, sono arrivate delle funzionalità tutte nuove e spettacolari. Ed anche ora ci ritroviamo a parlare di una novità arrivata in piattaforma. Rispetto alle altre, però, questa non è affatto gradita alla maggioranza degli utenti. Sì, avete capito benissimo. E, forse, anche voi vi siete già imbattuti.

Ma andiamo per gradi. Come abbiamo avuto già modo di accennare, questa applicazione è una delle più utilizzate al mondo. E permette, oltre di avere un validissimo aiuto per il raggiungimento della meta prestabilita, anche di ricercare tantissimi altri servizi. ovviamente, all’interno del percorso scelto, ma anche al di fuori di esso.

Come ben sapete, infatti, potrete ricercare supermercati, banche, distributori di carburante e stazioni di ricarica per le auto elettriche. Ma potrete avere contezza anche di monumenti, luoghi di interesse, aree archeologiche, musei e tanto, anzi tantissimo altro ancora. Inoltre, vi consente di impostare il percorso in base alle vostre esigenze.

Potrete scegliere di evitare o meno le autostrade o i pedaggi, ma potete anche impostare il carburante della vostra auto per avere il percorso migliore in base a questo. Insomma, ci sono tantissime funzionalità che mirano al miglioramento dell’esperienza di utilizzo dell’utente in possesso dell’App. Purtroppo, però, alcuni cambiamenti non sono graditi a tutti e la novità in questione ne è la prova!

Novità Google Maps: nessuno ci capisce più niente!

Ebbene sì, le reazioni dei frequentatori abituali di questa piattaforma Google non sono affatto positive circa il nuovo aggiornamento. Anzi, sono molti coloro i quali sostengono che il gigante tech americano abbia fallito nei suoi intenti. E questi, ovviamente, sono sempre quelli di migliorare profondamente la sua applicazione.

Addirittura c’é chi pensa che l’applicazione sia notevolmente peggiorata e non si riesca più a capire nulla e ad orientarsi bene. Ma cosa è cambiato in piattaforma? Beh, il nuovo aggiornamento ha portato molte novità riguardanti le colorazioni. In pratica, Google ha reso le strade da bianche a grigie. Inoltre, poi, ha cambiato anche altri colori.

Laghi, fiumi e mari hanno assunto una tonalità di blu molto, ma molto più chiara rispetto alla loro precedente colorazione. Ciò che, invece, è diventato più scuro è il colore delle zone in cui insistono le pianure, i boschi, le foreste. Insomma, per molti c’é e ci sarà molta difficoltà nel riconoscere le strade in un contesto di colori pastello. Staremo a vedere!