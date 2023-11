Contatore luce, devi chiamare questo numero verde I Devi farlo al più presto

Ci ritroviamo, in questo articolo, nuovamente a parlare del contatore della luce presente in tutte le abitazioni delle famiglie italiane.

E, questa volta, la notizia che vogliamo darvi non è assolutamente legata a quelli che sono i consumi di energia elettrica, la loro registrazione. Né, tantomeno, sono legati ai vari trucchetti esistenti per avere una buona dose di risparmio in bolletta. Parleremo del numero verde da chiamare ed anche nel minor tempo possibile!

Ma andiamo per gradi. Come ben sapete, nelle abitazioni di contatori ce ne sono diverse tipologie. Certo, quelli più presenti oggigiorno, sono gli smart meter, i contatori intelligenti che registrano e comunicano in tempo reale ai provider di questi servizi i consumi nelle abitazioni. Ma sono ancora presenti anche le vecchie tipologie.

E dovete sapere che gli italiani usano dei trucchetti, tutti totalmente illegali per far sì che i consumi registrati siano minori rispetto a quelli effettivi. Si tratta di manomissioni dei contatori. E’ un reato e ci sono pene e sanzioni severe. E’ previsto anche il carcere da scontare fino a sei anni. Insomma, bisogna pensarci su due volte prima di mettere in pratica questi escamotage.

Ma veniamo al nostro discorso, ovvero quello di cui vi abbiamo accennato in apertura. Dovete sapere che c’é un numero verde che bisogna chiamare. E bisogna farlo davvero in fretta. In questo articolo vi spiegheremo tutte le motivazioni. Siamo sicuri che, dopo aver letto tutto, ci ringrazierete davvero tantissimo.

Contatori: ecco il numero verde da chiamare.

Le motivazioni per avere urgenza di contattare il numero verde impresso sui contatori sono diverse. Ad esempio, a volte, può capitare che ci si ritrovi dinanzi a luci rosse fisse o ad un triangolo con punto esclamativo sul display. Quando accade è sinonimo di guai. Le luci rosse fisse significano che non c’é stato consumo di energia per oltre 20 minuti.

Il simbolo che appare sul display, o meglio i due simbolo, significano che c’é un’interruzione di corrente. In entrambi i casi, c’é un malfunzionamento e questo deve essere assolutamente segnalato nel più breve tempo possibile. Ed ecco che entra in gioco proprio il numero verde. Ma prima di chiamarlo bisogna avere delle cose a portata di mano.

Innanzitutto, il codice Pod. Questo identifica quale sia la fornitura ed anche il comune dal quale questa segnalazione proviene. Ovviamente, prima di chiamare bisogna accertarsi che il guasto provenga effettivamente dal contatore e che, nel proprio comune di residenza, non ci siano interventi legati alla manutenzione della linea.