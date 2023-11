WhatsApp, la nuova funzione ti salva la vita: puoi chattare senza rete internet I La attivi così

Il successo di WhatsApp è strettamente legato a quelli che sono i continui e costanti aggiornamenti che arrivano in questa piattaforma.

E c’é da dire che quest’anno ne sono arrivati tantissimi all’interno delle versioni stabili ed altrettanti sono ancora in fase di test all’interno delle versioni beta per i vari sistemi operativi. Ed ora si fa un gran parlare di una nuova funzionalità che cambierà radicalmente il modo di utilizzare la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta.

Tale nuova funzione, si rivelerà una vera e propria salvezza per tutti gli utenti che la utilizzano abitualmente. Come abbiamo avuto modo di accennare in apertura, gli sviluppatori sono sempre a lavoro, alacremente, per apportare i miglioramenti giusti per far sì che l’esperienza di utilizzo degli utenti sia sempre al top.

Ovviamente, non tralasciano mai le questioni relative al miglioramento degli standard di tutela della privacy e della sicurezza degli utenti e dei loro dai, con particolare attenzione a quelli sensibili. Tra le tante nuove funzionalità immesse nell’ultimo periodo, possiamo annoverare il blocco chat. Ovvero, gli utenti possono tenere al segreto, sotto chiave alcune chat.

In particolar modo, possono farlo con quelle che più ritengono intime e che non vogliono che altri utenti possano leggere. Ma quella di cui vogliamo parlarvi oggi è, come già accennato in precedenza, un salva vita. Gli utenti potranno lanciare un sospiro di sollievo. Vediamo, allora di cosa si tratta e, soprattutto, come e quando utilizzarla!

Ecco la nuova funzionalità di WhatsApp che salverà la vita dei suoi frequentatori abituali!

Ebbene sì, è proprio così. Questa funzionalità rientra tra quelle più attese e richieste dagli utenti di tutto il mondo. E gli sviluppatori della piattaforma li hanno finalmente accontentati. Attenzione, però, perché si tratta di una modalità aggiuntiva che andrà ad affiancarne una già esistente e riguarda il recupero del proprio account in piattaforma.

Per accedere agli account c’é bisogno del numero di telefono al quale verrà inviato un sms contenente un codice di sicurezza di 6 cifre. Ora, sarà possibile richiederlo anche via email. E’ un ottimo mezzo per aumentare la sicurezza degli utenti anche in caso di furto o smarrimento del proprio device. Ovviamente, però, resta valida una cosa fondamentale.

E questa è, senza ombra di dubbio alcuna, il fatto che questo codice non deve assolutamente essere reso pubblico. Bisogna tenerlo segreto e non affidarlo neanche al più stretto degli amici o ad un familiare. Ne va della vostra sicurezza e di quella dei vostri dati sensibili e del vostro dispositivo. Questa nuova funzionalità salverà la vita a parecchi, in particolar modo a coloro che dimenticano spesso lo smartphone in giro.