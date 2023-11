Unicredit, ti arriva la telefonata e sono guai seri I Sta succedendo proprio al tuo conto corrente

Ci sono pessime notizie per i tantissimi italiani che hanno acceso un conto corrente presso uno dei 3 maggiori istituti di credito italiani.

Stiamo parlando di Unicredit. Si, avete capito benissimo. E non ci riferiamo al fatto che le chiusure di filiali fisiche e di sportelli Bancomat si tutto il territorio nazionale stia continuando in maniera costante, in nome di una rivoluzione digitale dei servizi bancari. Certo, questo sta provocando enormi disagi ai tantissimi cittadini che non riescono ancora a sposare la tecnologia.

Ma, purtroppo, di problemi ce ne sono davvero tantissimi ed uno di questi sta causando conseguenze anche molto gravi. Ebbene sì, parliamo di una telefonata che costa davvero caro. Ed arriva proprio da uno dei numeri di questo Istituto di credito che vanta milioni di utenti nel nostro paese. Bisogna prestare la massima attenzione quando arriva una chiamata del genere. Si, perché c’è la possibilità di incappare in problemi che possono rivelarsi totalmente irrisolvibili.

Come abbiamo già avuto modo di accennare, sono già tantissimi gli utenti che hanno ricevuto questa telefonata e molti ancora la riceveranno. Non bisogna, però, farsi trovare impreparati. Per questo motivo abbiamo deciso di parlarvene. Vogliamo mettervi in guardia. Vediamo, allora, cosa sta accadendo in questi ultimissimi giorni e come bisogna comportarsi. Siamo sicuri che, dopo aver letto la notizia in maniera integrale, ci ringrazierete tantissimo. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

Unicredit e la telefonata: massima attenzione!

Ebbene sì, il livello di allerta deve essere massimo, perché le conseguenze sono disastrose. Anzi, potremmo definire, finanche, catastrofiche. Ma veniamo ai fatti. Dovete sapere che molti utenti hanno ricevuto, negli scorsi giorni, una telefonata da uno dei numeri della Banca. Rispondono quelli che si definiscono dipendenti dell’istituto di credito.

Questi chiedono di dare loro i dati, le credenziali di accesso ai servizi e, finanche, il numero della carta. State molto attenti, perché non c’è assolutamente nulla di vero nella telefonata. Non si tratta di Unicredit e, ovviamente, ci si sta ritrovando dinanzi ad un tentativo di frode! È una truffa bella e buona ed è scesa in campo la Banca stessa per informare i propri clienti di quanto sta accadendo.

In un messaggio inviato nell’area clienti e all’interno dell’applicazione dedicata, Unicredit specifica che ci sono dei truffatori che stanno agendo in suo nome e per suo conto. Hanno clonato i numeri di telefono e si spacciano per dipendenti. Nella comunicazione, inoltre, è specificato che la banca non chiamerà mai i suoi utenti per avere le informazioni richieste dai criminali.

Inoltre, c’è da dire che questi numeri di telefono sono abilitati soltanto a ricevere le telefonate e non ad inviarle. Pertanto, se vi trovate di fronte a qualcosa del genere, recarvi subito, per sincerarvi e tranquillizzarvi, presso la filiale fisiche di riferimento dell’istituto di Credito. Massima attenzione, altrimenti perderete tutti i vostri risparmi!