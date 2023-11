Spazio, cometa piena di vulcani si avvicina alla Terra I Sta succedendo un fenomeno inspiegabile

Una cometa con caratteristiche uniche nel suo genere sorvolerà la terra nel 2024. Scopriamo insieme per quale motivo è così particolare (e inquietante).

Al di fuori del quotidiano lavoro degli astronomi, lo spazio profondo è un luogo di cui sappiamo, alla fin fine, davvero poco. Quali forze lo animano? Quali pericoli nasconde? Nel caso, ad esempio, dei meteoriti siamo in grado di individuarli solo quando vengono colpiti dalla luce di una stella, quale il sole; altrimenti, senza il riflesso, degli astri rimangono celati alla vita, una minaccia incombente sulle nostre teste.

Rientra in questa casistica la gigantesca pietra spaziale, soprannominata 12P/Pons-Brooks, tre volte più grande del Monte Everest. Il colore anomalo della cometa è un efficace segnale che contiene carbonio biatomico, una sostanza che emette una luce verde quando colpito dai raggi solari. Questo lo rende, in via del tutto incidentale, perfetto per le osservazioni degli astronomi dilettanti.

La cometa in questione ha un’altra particolarità ovvero è una cometa che possiede un crio vulcano, cioè essenzialmente un vulcano ghiacciato, capace di eruttare frammenti di ghiaccio e polvere siderale attraverso il nostro sistema solare.

12P/Pons-Brooks impiega circa 71 anni per compiere un’orbita completa attorno al sole, pertanto l’ultima volta che era stato osservato dagli umani è avvenuto nel 1954, nei primi anni del secondo dopoguerra. Erano i primi anni della Guerra Fredda, Internet ancora non esisteva e l’Europa fuoriusciva distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale.

Tutte le (inedite) caratteristiche della formidabile cometa vulcano

Pons-Brooks ha avuto, dall’ultima osservazione, una mutazione peculiare: il vulcano ha infatti creato, con un’eruzione di ghiaccio, due nuove conformazioni tali da conferire alla cometa la forma di un palco di corna, di due appuntite estremità piuttosto particolari nello scenario stellare. La cometa è posizionata nella costellazione di Ercole, in direzione Est-Nord Est. Il suo passaggio più vicino alla terra avverrà il prossimo anno, il 21 aprile 2024.

Risulterà particolarmente luminosa, nell’occasione, rendendo facile la sua individuazione. Sembra, con le dovute cautele del caso, che persino senza telescopi risulterà chiaramente visibile tra marzo e giugno. Il livello di chiarore maggiore verrà raggiunto il 2 giugno 2024. Una data da segnare sul calendario.

Quando sarà l’ultima volta che la cometa risulterà visibile? Appena nel 2095, a seguito del completamento di un’altra orbita del sole. Chissà quale aspetto avrà la vecchia Terra, anche ammesso che la civiltà umana esisterà ancora.