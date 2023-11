Netflix, la funzione comodissima: trovi subito i contenuti migliori I Non perderti nulla

Netflix è la piattaforma più popolare ed utilizzata dagli utenti di tutto il mondo, tra quelle che offrono contenuti on demand.

Offre tantissimi contenuti come film, serie tv, documentari anche originali. Sono tanti gli utenti che mettono su, durante le loro giornate libere, delle vere e proprie maratone dinanzi allo schermo dei loro televisori. Ancora meglio se sono seduti sul divano, con un plaid a riscaldarli. E tutto ciò nonostante le varie problematiche che ci sono state.

E queste sono ben note a tutti. pensiamo, ad esempio, alle tante proteste relative allo stop alla condivisione delle password con utenti che non fanno parte dello stesso nucleo familiare convivente. O, ancora, alla eliminazione del piano economico senza pubblicità ed allo stop ad alcune serie televisive.

Queste erano ree, nonostante un ottimo successo, di aver disatteso le aspettative aziendali. In realtà, possiamo dire che tutto ciò, non abbia affatto scalfito la piattaforma che, anziché perdere abbonati, ha visto crescere a dismisura, proprio nell’ultimo periodo, il numero di questi. Ciò è avvenuto anche grazie al piano economico con pubblicità.

Ad un costo veramente irrisorio, si può accedere a tutti i contenuti, o quasi, facendo un piccolo sacrificio: visionare degli spot pubblicitari prima, durante e dopo il contenuto prescelto. Ma, in questo articolo, vogliamo focalizzare la nostra attenzione su qualcosa di diverso. Riguarda la scelta dei contenuti per non perdersi nulla, ma proprio nulla.

Netflix offre a tutti una funzionalità assurda che non vi farà perdere alcun contenuto!

Ebbene sì, a dispetto di ciò che hanno dichiarato e continuano a dichiarare alcuni utenti, il colosso tech americano, è sempre vicino alle esigenze dei suoi abbonati. Ed anche in questo caso si è dimostrato tale. Sì, perché c’é una funzionalità da paura, ancora poco conosciuta che farà felici tutti quelli che la scopriranno. Vediamola insieme.

In pratica, la piattaforma consente di impostare quello che è, a tutti gli effetti, un promemoria sui contenuti che più si confanno alle esigenze degli utenti. In particolar modo, questo promemoria può essere impostato nel momento in cui arrivano nuovi contenuti in piattaforma e gli utenti non hanno alcuna intenzione di perderseli!

Basta avviare la piattaforma scaricata sul proprio device sulla quale è installata ed accedere al proprio profilo. Ora, non dovrete fare altro che andare all’interno della sezione Novità ed il gioco è fatto. Qui si troverà tutto ciò che è in arrivo in piattaforma. Cliccate sul tasto “Ricordamelo” e, come per magia, vi arriverà un promemoria. Attenzione, però, perché è possibile farlo, al momento, solo su App Mobile!