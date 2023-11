Batteria telefono, se vedi questi segnali la devi cambiare I Ti lascia senza telefono sul più bello

Col passare del tempo, può capitare che la batteria vada a deteriorarsi e non sia più performante come quando era nuova di zecca.

E dovete sapere che ci sono dei segnali a cui prestare attenzione prima che sia troppo tardi. O meglio, questi segnali stanno ad indicare che c’è bisogno di sostituirla. Ma perché la batteria si deteriora? Beh, in realtà è molto più semplice di quanto sembri. Innanzitutto, dovete sapere che sono i cicli di ricarica a renderla ogni volta più vecchia e più propensa ad abbandonare smartphone ed utenti.

Ogni volta che si ricarica accade ciò. Purtroppo, però, non si può fare a meno di attaccare lo smartphone al cavo di ricarica perché questi device sono diventati strumenti indispensabili nella vita quotidiana degli utenti di tutto il mondo. Che sia per lavoro o per svago, ormai, questi dispositivi vengono utilizzati in maniera massiva a qualsiasi ora del giorno e della notte.

E le videoconferenze di lavoro, così come le varie applicazioni che vengono scaricate ed installate sui dispositivi in possesso, hanno bisogno di energia per funzionare anche in background. E tutto ciò contribuisce al deterioramento della batteria. Per questo motivo, vogliamo porre alla vostra attenzione quelli che sono i segnali che avvisano che è l’ora di sostituirla. Vediamoli insieme.

I campanelli di allarme avvisano che bisogna sostituire la batteria!

La prima cosa che occorre fare è, senza ombra di dubbio, dare un’occhiata più da vicino alla batteria. Fate molta attenzione se sono comparsi dei rigonfiamenti o delle macchie di colore bianco o verde. Nel caso di batterie rimovibili, è molto più facile toglierle e sostituirle. È un po’ più difficile, invece, farlo quando si tratta di batterie integrate. E vi spieghiamo il motivo.

Innanzitutto, non sarà possibile vedere quelli che sono i cambi di colorazione. E, poi, si potrà soltanto notare quelli che è il rigonfiamento. Non potrete rimuoverla in maniera autonoma e ci sarà bisogno di contattare l’assistenza e di portare o spedire al centro il vostro device per procedere alla sua sostituzione.

Altro modo in cui potrete notare questa problematica è sicuramente il calo repentino della percentuale di carica della batteria dello smartphone in possesso. Ci sono anche dei tool che vi permettono di conoscerne lo stato di salute. Per i telefoni Android potrete digitare un codice nell’App Telefono.

E questo è *#*#4636#*#*. Una volta composto vi basterà avviare una chiamata. Insomma, di modi per capire in che condizioni si trova la batteria del vostro dispositivo ce ne sono davvero tantissimi e sono tutti funzionali. La cosa più importante è sostituirla quando notate questi segnali. E’ importante per risparmiare sull’acquisto di un nuovo device!