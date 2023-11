Smartphone, questa impostazione sconosciuta fa durare la batteria due giorni in più

La dipendenza dagli smartphone è qualcosa di ormai risaputo, dato che gli utenti non riescono a star lontano da questi dispositivi.

E lo dimostra il fatto che senza gli smartphone, ormai, non si riesce a far nulla. Si è sempre attaccati, incollati allo schermo, quasi sotto ipnosi. Purtroppo, però, l’uso massivo di questi device porta questi ultimi a scaricarsi molto, ma molto velocemente. Ed è una brutta gatta da pelare. Sì, perché, se si scarica nel bel mezzo della giornata, non si riesce a far nulla.

Soprattutto nel momento in cui non si ha la possibilità di ricaricarlo in fretta. C’é, però, un trucchetto che riguarda un’impostazione segreta degli smartphone in circolazione che vi garantirà una batteria di lunga, anzi lunghissima durata. pensate che sarete in grado di utilizzarlo per ben due giorni consecutivi. Ma come si scaricano questi dispositivi?

Beh, è molto, ma molto semplice. Se si usassero solo per telefonare o inviare messaggi, avrebbero bisogno di minore energia per funzionare. Ma, oggigiorno, c’é un numero infinito di applicazioni che vengono scaricate dagli App Store e, ovviamente, installate. Tra quelle maggiormente utilizzate annoveriamo le piattaforme social e quelle di messaggistica.

Ma non ci sono soltanto quelle. Molti utilizzano i navigatori, i giochi, le piattaforme che offrono video, film, brani musicali on demand. E tutte hanno bisogno di tantissima energia, funzionando, in alcuni casi, anche in background. Per fortuna è stata scoperta l’impostazione segreta di cui vi abbiamo dato cenno poc’anzi. Vediamo di cosa si tratta. Una volta conosciuta non ne potrete più fare a meno!

Due giorni in più di carica grazie a questa fantastica impostazione finora sconosciuta!

Uno dei primi consigli per risparmiare energia della batteria è sicuramente quello relativo alla sua ricarica. Sì, perché sono molti gli utenti che portano a scaricarlo completamente prima di metterli in carica. E’ un errore davvero grandissimo. Bisogna ricaricare prima che l’energia rimasta scenda al di sotto della soglia del 20%.

Altro consiglio è quello di disattivare una funzione che tanto piace a tutti. parliamo di Always On Display. Quella che, in pratica, vi consente di vedere le notifiche sulla schermata di blocco senza dover prendere lo smartphone in mano. Ed infine, ecco l’impostazione segreta che alcuni esperti del settore hanno svelato proprio in queste ultime ore.

Bisogna dare uno sguardo profondo al Risparmio energetico. Tenete premuto a lungo il pulsante ed avrete ben tre opzioni da scegliere. Da qui, infatti, potrete limitare la luminosità e la CPU. Inoltre, avrete la possibilità di limitare anche il funzionamento di tutte le applicazioni presenti e della schermata Home. E funziona davvero! Durerà ben oltre 2 giorni.