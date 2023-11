Pagamenti Pos, è cambiato tutto e ancora nessuno lo sa I Svolta epocale in sordina

Nel giro di poco più di un anno son cambiate tantissime cose riguardo le transazioni digitali all’interno di negozi e supermercati italiani.

Come ben sapete, a giugno dello scorso anno è arrivato l’obbligo, per i commercianti, del Pos. Per tutti tranne per una categoria: i tabaccai. Ebbene sì, questi ultimi ricevettero una deroga che, però, è decaduta pochissimi mesi fa, a giugno scorso. Da quel momento in poi, nessun commerciante può rifiutare il pagamento con Pos.

Certo, non sono mancate le proteste da parte di questi ultimi. Ma più che per l’obbligo in sé, queste erano rivolte alle commissioni altissime che erano e sono costretti a pagare. Le proteste, però, hanno dato i loro effetti. Sono state abolite, anche se solo per un anno, le commissioni sui pagamenti inferiori ai 10 euro. Ma non è finita qui.

Le commissioni sulle transazioni inferiori ai 30 euro, hanno subito una sensibile diminuzione. Insomma, i commercianti hanno vinto. Purtroppo, però, il numero dei furbi che accampano scuse per non accettare i pagamenti digitali è ancora alto. Ma questo è totalmente un altro discorso. Sì, perché è cambiato nuovamente tutto.

Sì, avete capito benissimo. C’é una rivoluzione in atto per quanto riguarda i pagamenti Pos che ha dell’incredibile. In realtà è già cambiato tutto totalmente, ma nessun cittadino è a conoscenza di ciò che è accaduto. E possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che si tratta di qualcosa di davvero eccezionale che va incontro alle esigenze di tutti.

Pagamenti Pos: si cambia di nuovo e questa volta è molto meglio!

Ebbene sì, lo possiamo dire a gran voce. Questa rivoluzione storica riguarda soprattutto tabaccai, supermercati e farmacie, ma anche edicole e grande distribuzione. Sì, avete capito benissimo. Non saranno coinvolte, almeno per il momento, tutte le categorie di commercianti. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta.

E possiamo dire che sia un passo in avanti per tutti quei cittadini che vivono nelle piccole località italiane. Sì, avete capito benissimo. la nuova normativa sta cercando di andare incontro alle loro esigenze e, soprattutto, vuole limitare i disagi dovuti alle numerosissime chiusure di sportelli bancomat e di filiali fisiche sul territorio italiano.

Si potrà prelevare denaro contante presso i negozi che abbiamo citato poc’anzi. Ed oltre ad alleviare le difficoltà di chi è ancora legato al contante, si riuscirà anche a tenere basse le cifre che restano in cassa all’interno di questi negozi. Insomma, tale normativa, oltre a voler andare incontro ai cittadini, garantirà maggiore sicurezza ai commercianti!