Intesa Sanpaolo chiude tutte le filiali sul territorio: hanno deciso di farlo davvero

Ci sono nuove brutte, anzi bruttissime notizie che riguardano Intesa Sanpaolo e tutti i suoi clienti affezionati al denaro contante.

Sì, perché continueranno le chiusure di filiali fisiche e sportelli bancomat presenti sul territorio nazionale. Certo, potreste dire che si tratta di una situazione generalizzata che riguarda tutti gli Istituti di credito italiani. Ormai, sono ben 5 milioni gli italiani che vivono giorni, mesi di disagi a causa della mancanza dei presidi bancari territoriali.

E le previsioni non sono affatto positive. Sì parla di nuove chiusure. E saranno sempre le piccole località dell’entroterra ad essere le principali protagoniste di questa tristissima storia. Pensate che si è costretti a dover prendere l’auto e percorrere numerosissimi chilometri pur di trovare uno sportello bancomat o una filiale ancora aperta.

E, nel caso degli ATM, molto spesso si è costretti anche a pagare commissioni altissime poiché si trovano sportelli che non fanno parte del circuito della propria banca. Insomma, si tratta di una vera e propria tragedia. Le chiusure fanno parte dei piani aziendali che andranno a compiere quella che è definita la “rivoluzione digitale del sistema bancario italiano“.

Ma ci sono anche altre motivazioni. Ed una su tutte è l’ottimizzazione dei costi di gestione degli Istituti di Credito. Come abbiamo accennato in apertura, però, ci sono bruttissime notizia per i clienti di quello che è il primo Istituto di Credito italiano. Stanno per chiudere praticamente tutte le sue filiali fisiche e ci saranno numerosissimi disagi per tutti!

Intesa Sanpaolo: addio a tutte le filiali.

Ebbene sì, ormai la decisione è stata presa e non si potrà più tornare indietro. Nessuno potrà fare nulla, tantomeno i clienti. Oltre protestare, non hanno il potere di cambiare ciò che è stato già scritto. Ed aggiungeremmo: “purtroppo“! Oltre le ragioni che hanno portato alle chiusure generalizzate, per Intesa Sanpaolo ce n’é una ulteriore.

Ebbene sì, come ben sapete, a giugno scorso è nata la Banca completamente digitale del gruppo Intesa. Stiamo parlando di Isybank che è stata ed è tutt’ora al centro di discussioni a livello nazionale. E’ intervenuto il Parlamento e l’Antitrust. E ciò a causa dei trasferimenti forzosi degli utenti che non hanno avuto ampia informazione del passaggio programmato a Isybank e, soprattutto della possibilità di rifiutarlo.

Ma ciò che caratterizzerà questa nuova banca sarà la mancanza di filiali fisiche sul territorio e, ovviamente, di sportelli Bancomat. Non avrà il servizio di Home Banking raggiungibile tramite browser e ci sarà soltanto l’applicazione. Insomma, è una vera e propria tragedia. E le conseguenze maggiori saranno le ulteriori chiusure di filiali fisiche e di sportelli Bancomat di Intesa Sanpaolo!