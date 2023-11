Elettrodomestici, è ufficiale: la nuova legge europea è passata I Da adesso stravolgono tutto

Gli elettrodomestici sono diventati, nel corso del tempo, degli elementi indispensabili nelle abitazioni e nella vita quotidiana.

Aiutano, infatti, nelle faccende domestiche e, in alcuni casi specifici come la lavatrice o la lavastoviglie, consentono anche di sprecare meno acqua rispetto ad un lavaggio a mano. Hanno un solo problema: sono energivori ed il loro peso in bolletta è davvero assurdo. Ci sono dei trucchetti, però, che consentono di ottenere una buona dose di risparmio.

Ora, però, c’é una nuova legge in Europa che cambierà un po’ tutto. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che riguarda questi elettrodomestici e non potevamo non parlarne. Non avremmo mai potuto far sì che passasse inosservata, soprattutto in questo momento. Conoscete tutti il periodo di crisi economica che si sta vivendo.

E’ aumentato di tutto, dalle bollette di luce a gas alle tariffe telefoniche, passando per i beni di prima necessità. Le famiglie italiane non riescono ad arrivare alla fine del mese e sono costretti a fare parecchi prelievi di denaro contante per sopravvivere. Questi ultimi, insieme all’alto tasso di inflazioni ed ai bassi tassi di interesse praticati, ha solo una conseguenza.

Sta depauperando i risparmi. E ciò di cui vogliamo parlarvi in questo articolo, consentirà di risparmiare e far rifiatare abbondantemente le finanze già troppo martoriate. E’ una svolta storica, epocale quella che parte dall’Unione Europea proprio in queste ultimissime ore. Vediamo, allora, insieme, di cosa si tratta. Siamo sicuri che rimarrete davvero a bocca aperta.

Unione Europea e nuova Legge: il Parlamento la approva quasi all’unanimità!

Attenzione, però, perché se state pensando che questa nuova normativa vada a regolamentare i prezzi dell’energia vi sbagliate di grosso. Ed allo stesso modo commettete un errore se state pensando che potesse essere regolamentato il prezzo di questi dispositivi al ribasso. Si tratta di tutt’altro, ma che farà felici davvero tantissimi cittadini europei.

Ebbene sì, perché la nuova norma approvata andrà a rafforzare quello che è il diritto alla riparazione. Come ben sapete, infatti, nonostante gli elettrodomestici siano ancora in garanzia, i centri preferiscono sostituire completamente l’apparecchio anziché ripararlo. Da adesso in poi, però, cambierà tutto.

Sì, perché potranno richiedere che il proprio dispositivo venga riparato anche oltre i termini di scadenza. Ed avranno anche diritto ad un dispositivo che vada a sostituire quello in riparazione per tutto il tempo necessario a queste operazioni. Inoltre, si vuol fa sì che, anziché sostituirlo con uno nuovo, si possa optare per un device ricondizionato, nel caso in cui quello in possesso non sia riparabile.