Smartphone in acqua, non hai più nulla da temere: con questo trucco lo salvi senza problemi

Se il tuo smartphone cade in acqua, questa é la soluzione che ti permette di salvarlo. Ecco il trucco che avresti sempre voluto conoscere.

Nostro caro utente oggi ci vorremmo dedicare a te che sei quello dell’imprevisto sempre dietro l’angolo. In effetti non c’è nulla di cui vergognarsi, un piccolo incidente può capitare veramente a chiunque. Purtroppo siamo abituati ad avere il nostro smartphone con noi veramente ovunque e questo potrebbe essere causa di eventi non troppo piacevoli.

Se almeno una volta ti é caduto lo smartphone in acqua, allora questo é il posto giusto per te. Abbiamo giusto qualche consiglio da darti. Anche questa volta i classici rimedi della nonna sembrano essere veramente molto efficaci e dire che nessuno li ascolta.

Innanzitutto chiariamo un aspetto fondamentale, i cellulari moderni di alta fascia sono dotati di certificato IP68 cosa vuol dire questo? Che il dispositivo é completamente impermeabile, anzi, alcuni smartphone vengono utilizzati per fare delle bellissime foto sott’acqua.

Invece ci sono altri smartphone che non sono impermeabili e quindi una caduta in acqua potrebbe danneggiarli in maniera irreparabile. O meglio, lo sarebbe nel caso in cui non ci fosse una soluzione, che ti possiamo confermare che esiste e te la mostreremo tra poco.

Smartphone in acqua, cosa non fare

Innanzitutto, se il proprio smartphone cade in acqua, occorre conoscere quelle che sono le cose da non fare assolutamente. Tra le accortezze da avere in questo specifico caso vi è quello di non fare nulla che possa spingere l’acqua ancora più a fondo. Quindi occorre evitare di scuotere il cellulare, ovvero di soffiarci dentro.

Altrettanto sbagliato é mettere il dispositivo nel forno per asciugarlo, ovvero non togliere tutto ciò che può essere rimosso. Nel caso in cui a contatto con l’acqua si sia spento, non provare subito ad accenderlo. Si consiglia quindi di tenere lo smartphone in verticale e seguite i consigli migliori per asciugarlo in maniera definitiva.

Il riso é il tuo grande alleato

No, non é una leggenda metropolitana, il riso ti sarà di grande aiuto. Quindi procedi togliendo dallo smartphone la scheda, la cover e nel caso fosse possibile anche la batteria. Con uno straccio procedere asciugando, per quello che é possibile, asciugando il dispositivo.

Non resta altro da fare se non mettete tutti i componenti all’interno di una ciotola con del riso e lasciarlo al suo interno per almeno 12 ore. A questo punto lo smartphone dovrebbe essere pronto a funzionare di nuovo. Ottima alternativa al riso é il silice, estremamente assorbente.