AirPods, tutti hanno questo problema: ecco cosa fare per salvarli

Se avete delle airpods correte subito ai ripari, sono in molti a segnalarlo. Una triste notizia per tutti i possessori degli auricolari.

Apple da anni ormai, si conferma uno dei maggiori produttori per quello che riguarda dispositivi elettronici di ultimissima generazione. iPhone, iPad e Mac sono i suoi prodotti di punta, in un mercato che la vede come protagonista e in cui si batte con la sua rivale da sempre, la Samsung.

In realtà sono molte le case produttrici di smartphone e prodotti tech che propongono dispositivi che cercano di rubare il primato alla casa con la mela, con scarsi risultati. Che si tratti di prodotti di elevata qualità, questo nessuno lo mette certo in dubbio, ma é altrettanto vero che Apple negli anni é divenuta uno status simble.

Tra i vari oggetto del del desiderio a marchio Apple non mancano i tanto adorati airpods, auricolari utilizzati da tutti gli amati del marchio. Esteticamente molto belli, ma dalle segnalazioni che arriva, presentano qualche piccolo problemino.

Purtroppo come si dice? Nessuno é perfetto, anche Apple non sfugge a quella che sembra essere una regola generale, non solo del settore tech, ma di qualsiasi tipologia di prodotto si possa acquistare.

Anche Apple vittima della frenesia del mercato

C’è stato un periodo in cui le case produttrici di smartphone e di prodotti tecnologici di vario genere proponevano i loro nuovi prodotti a molta distanza temporale l’uno da l’altro e questo permetteva agli esperti di elaborare una serie di modifiche per proporre un prodotto completamente nuovo.

Adesso però i prodotti si susseguono in maniera quasi continua, in una frenesia continua che porta a lanciare sul mercato una serie di prodotti che poi finiscono per deludere per le grandi problematiche che presentano. Problematiche dovute, in genere, a una fretta spasmodica che porta a una continua produzione senza la cura di cui ogni prodotto avrebbe bisogno.

Problemi e segnalazioni AirPods

Non sono poche le segnalazioni arrivate in merito a quelli che sono degli errati malfunzionamenti degli AirPods 2. Sembra che questo dispositivo si disconnette dallo smartphone continuamente e senza un apparente motivo. Ma queste non sono le uniche segnalazioni.

La riproduzione di audio non è quindi costante. Qualcuno affermerebbe che questo dipende da un bug del software che si risolverà a partire dai prossimi aggiornamenti.