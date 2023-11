Wi-Fi, in casa sei pieno di vampiri di segnale: staccali tutti I Internet tornerà a volare

Come velocizzare la rete Wifi? Vi sono diverse procedure, ma questa è la più veloce in assoluto.

A Natale vi sono normalmente molte più persone in casa, pertanto aumenta anche il numero degli utilizzatori del Wifi. In queste occasioni dunque il router fatica e, alcune volte, la connessione rallenta. I video sfarfallano, lo streaming non funziona.

C’è però un utile trucco per aggirare questa problematica, onde far sì che la connessione non rallenti a tale punto. Con grande semplicità si può infatti disconnettere i telefoni e in generale gli apparecchi che non stanno venendo usati, guadagnando una maggiore velocità nel processo.

Un esempio? Le console lasciate accese; quella Play station, quell’Xbox eternamente dormienti, ma intanto impegnate a sottrarre energia vitale dalla connessione internet della famiglia. Occorre fare attenzione e invece che abusare della modalità di sospensione, piuttosto chiuderle definitivamente, senza tentennamenti.

Un altro utile aiuto consiste nell’aggiornare la password Wifi del proprio router e in generale della rete; in questo modo verranno allontanati ‘vampiri’ elettronici, vicini parassiti e amici indesiderati, garantendo che la connessione venga usata da ci davvero la paga. C’è anche la possibilità di inserire una password ad hoc solo per gli ospiti, onde avere un livello di sicurezza ulteriore.

Come ‘proteggere’ il proprio router, alcuni utili consigli

In particolare l’FBI informa come molti router prevedano di poter creare un sistema wifi per gli ospiti, con un nome e una password diversa. Una funzione – primariamente di sicurezza – utilissima, perchè impedisce agli ospiti di sapere la propria password casalinga.

La seconda ragione è meno positiva, decisamente ‘oscura’; cioè molti ospiti potrebbero portare – volontariamente o involontariamente – i malware in casa, diffondendoli tramite il router. Pertanto un’infezione del computer potrebbe avvenire anche attraverso la rete Wifi, specie se lo si condivide con grande (troppa) liberalità. Ciò potrebbe avvenire per errore o, in alternativa, volutamente coinvolgendo un hacker o un malfattore di qualche genere.

Naturalmente occorre leggere con attenzione il libretto di istruzioni e comprendere quale sia il setting del proprio router. Si sa, le connessioni Internet, specie quelle Wifi, sono creature capricciose; è facile alterare i parametri e, senza volerlo, auto escludersi dalla propria rete Internet. Pertanto, in caso di necessità e specie se non si è avvezzi a questo genere di procedure, è meglio chiamare il tecnico o chiedere un aiuto a un parente od un amico esperto.