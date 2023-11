Poste Italiane, sottoscrivi i Buoni fruttiferi postali con un click I Niente paga come loro

Finalmente c’é una buona, anzi buonissima notizia per tutti coloro i quali vogliono investire in modo semplice, veloce e, finanche, sicuro.

O meglio, potremmo dire, “soprattutto sicuro“. Sì, avete capito benissimo. E questa opportunità molto ghiotta viene offerta da Poste italiane e riguarda i suoi Buoni fruttiferi. In un contesto di crisi globale come quello che si sta vivendo da, ormai, troppo tempo, questa possibilità risulta essere un’oasi nel deserto, una vera e propria manna dal cielo.

Sì, perché, come ben sapete, i prezzi di tutti i beni e servizi sono aumentati a dismisura e l’inflazione è alle stelle. Quest’ultima, poi, contribuisce al depauperamento dei conti correnti insieme a ben altri due fattori. Il primo è, senza ombra di dubbio, quello relativo alla necessità, da parte di tutte le famiglie, di effettuare continui prelievi di contante.

Se non lo facessero, non riuscirebbero ad arrivare alla fine del mese. Ed il secondo, invece, riguarda i tassi di interesse praticati sui vari conti correnti. Questi ultimi sono ai minimi storici. Insomma, si tratta di un insieme di cause che portano ad un problema molto, ma molto serio. I soldi degli italiani stanno scomparendo dai conti correnti.

Si sta vivendo un nuovo prelievo forzoso di denaro dai conti e, questa volta non una tantum come accadde nel 1992. Bensì, ogni mese si erode una percentuale significativa di risparmi. Per combattere questa situazione bisognerebbe investire. Ed i buoni fruttiferi risultano essere un ottimo metodo per trarre beneficio. Pagano molto. Vediamo, allora, cosa offre Poste italiane!

Da ora in poi i Buoni fruttiferi si possono sottoscrivere con un colo clic!

Ebbene sì, basta avere a disposizione l’applicazione BancoPosta. Si tratta di un ulteriore passo fatto proprio da Poste Italiane verso quello che è il processo di digitalizzazione dei servizi finanziari, iniziato un po’ di tempo fa. E dovete sapere che investire in buoni fruttiferi servendosi dell’App ufficiale risulta essere un metodo veloce, efficace e sicurissimo.

Ovviamente, la condizione principale affinché si possa usufruire di questa opportunità è possedere l’applicazione BancoPosta ed aver attivato il conto BancoPosta. Accedete all’App, immettete il vostro codice PosteID e premete sulla voce “Operazioni“. Proseguite la navigazione scegliendo Sottoscrizione Buoni.

Qui dovrete scegliere il Buono fruttifero che più si confà alle vostre esigenze e, ovviamente, anche l’importo da investire. Andando avanti, bisognerà accettare tutte le condizioni del contratto e, infine, si potrà procedere all’Acquisto vero e proprio. Tra i buoni acquistabili ci sono i Buoni 4 Anni Plus il cui rendimento annuo lordo è del 3%. Poi ci sono i Buoni 3X2 e i Buoni 3X4. I primi fruttano il 3%, mentre i secondi il 3,25%. Infine, ci sono i Buoni ordinari, che possono valere fino a 20 anni ed hanno un rendimento annuo lordo del 3,50%.