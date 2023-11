Gmail, a dicembre disattivano gli account: disagio enorme per milioni di italiani I Lo scopri così

Ormai tutti hanno imparato a conoscere questo servizio Google che, possiamo dirlo senza timore di sentita, è uno dei più utilizzati al mondo.

Parliamo di Gmail che fa compagnia agli utenti sin dal 2004. O meglio, è arrivato in quest’anno in versione beta. Ma gli utenti, per averne la versione definitiva, hanno dovuto attendere altri cinque anni. Ebbene sì, è arrivata, finalmente, per tutti, nel lontano 2009. Eppure c’é una notizia triste, anzi, potremmo definirla davvero catastrofica.

Ed ha come protagonisti principali Gmail ed anche tutti quegli utenti che sono in possesso di un account Google. Ci saranno enormi disagi e non c’é neanche molto tempo da attendere. Sì, perché questa situazione spiacevole ci sarà già a dicembre. Per la precisione avverrà tutto sin dal primo giorno del mese delle feste natalizie.

Sarà un duro, anzi durissimo colpo da digerire per tantissimi. Non staremo qui a dilungarci su ciò che questo servizio offre, dato che è ben conosciuto. Si tratta di uno dei più popolari se non il più popolare in assoluto. Quello su cui vogliamo focalizzare la nostra e la vostra attenzione è ben altro. Ebbene sì, perché c’é un addio nell’aria!

In realtà, non si tratta di voci, di indiscrezioni. Bensì, è praticamente realtà! Non resta che effettuare il countdown fino al prossimo 1° dicembre. Da quel giorno in poi, milioni di italiani non potranno più avvalersi dei servigi di Gmail. Vi converrebbe scoprire se anche voi siete tra questi utenti. E se non sapete come fare, veniamo noi in vostro soccorso!

Gmail addio: ecco come scoprire se si perderà il proprio account a dicembre.

Il 1° dicembre sarà l’inizio di una vera e propria tragedia. Ebbene sì, perché il colosso tech di Mountain View, inizierà a disattivare milioni di account. E tra questi ce ne sono tantissimi sottoscritti da utenti italiani. Attenzione, però, perché Google non ha agito istintivamente, di impulso. Bensì ciò che accadrà breve è qualcosa di già risaputo!

Si tratta di qualcosa che era già nell’aria da tempo. L’annuncio era stato dato nei mesi scorsi e sono molti coloro i quali lo hanno ampiamente ignorato. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e riguarda tutti quegli account che non sono stati utilizzati da almeno due anni. Questi, infatti, hanno standard di sicurezza molto vulnerabili.

Per tale motivo verranno cancellati a partire dal prossimo 1° dicembre. Ovviamente, una volta che Google avrà cancellato l’account, non si avrà più accesso né a Gmail né, ad esempio a Google Drive. Inoltre, dovete sapere che anche Documenti e Fogli di lavoro risulteranno essere introvabili. Il nostro consiglio è quello di leggere almeno una mail o di loggarsi ed avviare una ricerca su Google con l’account che non utilizzate più, ma che, magari, custodisce informazioni e documenti importanti.