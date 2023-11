Forno, il trucco per sciogliere il grasso sulla griglia: dopo ti basta solo un colpo di spugna

Diciamoci la verità, la pulizia del forno è qualcosa di noioso e che prende tantissimo tempo, soprattutto in caso di sporco ostinato.

Lo sanno benissimo i tantissimi utenti che si trovano alle prese con la rimozione del grasso colato sulla griglia e che resta lì, immobile, fisso, incrostato. Ecco perché vogliamo suggerirvi qualcosa che si rivelerà molto, ma molto efficace. Pensate che, dopo aver messo in pratica questo trucchetto fantastico, basterà passare solo la spugna.

Direte addio ad ore ed ore di pulizia che porta via tantissima energia. Sì, avete capito benissimo. Certo, può sembrare strano che vi sveliamo un escamotage del genere. Di solito cerchiamo di offrirvi qualche soluzione pratica per tenere bassi i consumi e, quindi, di conseguenza, quelli che sono i costi altissimi in bolletta dei vari elettrodomestici.

Ed anche per quanto riguarda il forno, abbiamo portato alla vostra attenzione tanti trucchetti che si sono rivelati funzionali e funzionanti per far sì che si potesse raggiungere l’obiettivo comune: il risparmio. Ma questo trucco è diverso. O meglio, in realtà, una pulizia accurata del forno, permette a quest’ultimo di funzionare meglio.

E, se funziona meglio, consuma anche molta meno energia. E’ un cane che si morde la coda. Allora andiamo subito a capire di cosa si tratta e, soprattutto, come fare per mettere in pratica questo trucchetto facilissimo che vi consentirà di fare pochissima fatica durante la pulizia del grasso incrostato sulla griglia.

Forno e grasso: gli direte addio in un batter d’occhio.

Innanzitutto, prima di svelarvi di cosa si tratta, vogliamo mettervi al corrente di ciò che vi servirà. Vi diciamo subito che sono quattro oggetti ed ingredienti che potrete recuperare facilmente e velocemente in casa. Avrete bisogno di guanti, una spugna, dell’acqua e dell’aceto. E, poi, nulla più! Sì, avete capito benissimo.

Ovviamente, l’acqua dovrà essere calda e dovrete raccoglierla in una bacinella molto capiente. Preparate un miscuglio con tre tazze di aceto. Mescolate bene e, al termine di questa operazione, non dovrete fare altro che inserire in bacinella anche la griglia o le griglie del forno che avete bisogno che tornino come nuove.

Gli esperti del settore consigliano di tenerle in ammollo per tutta la notte, ma, se andate di fretta, possono bastare anche tre ore. Terminata la fase di ammollo, dovete estrarre le griglie dalla bacinella. Ed ecco che entra in gioco la spugna. Basterà passarla vicino alle griglie ed il gioco è fatto. Queste ultime saranno super pulite e brillanti. Sembreranno praticamente nuove.