Bollette gas, con questo trucco risparmi 150€ in un colpo solo I Risparmio imbattibile

Le bollette del gas, specialmente nell’ultimo periodo, hanno raggiunto dei costi davvero elevatissime fanno penare tutte le famiglie.

Si, perché si ritrovano con delle fatturazioni per la fornitura del gas da capogiro. Certo, nell’ultimo periodo, a causa della crisi economica ed energetica in atto, è aumentato di tutto, dai beni ai servizi. Pensiamo ai carburanti che hanno sorato la soglia limite di allerta di due euro al litro. Ma non si può non menzionare qualcosa come i prezzi beni dì prima necessità che, ormai, sono diventati praticamente insostenibili.

E le previsioni non fanno affatto ben sperare. Si, perché dopo gli aumenti del mese di ottobre, ecco che arriveranno quelli dovuti al conflitto in Medio Oriente. E la percentuale di aumento delle bollette dovrebbe essere superiore al 15%. Insomma, si prospettano tempi cui. Certo, non saranno perfettamente uguali allo scorso inverno, ma ci sarà da soffrire e tirare forte la cinghia allo stesso modo.

Di trucchetti che consentono di abbassare i consumi di gas e, di conseguenza, i costi all’interno delle bollette della fornitura di energia, ne abbiamo visti tantissimi in questi ultimi mesi appena trascorsi. Ora, però, vogliamo svelarvi qualcosa di eccezionale. Pensate che si può risparmiare davvero tantissimo in un solo colpo.

Vi dimenticherete delle bollette altissime e le finanze della vostra famiglia torneranno a rifiatare. Sarà una vera e propria manna dal cielo e la accoglierete maggiormente di buon grado, dato che si tratta di qualcosa di assolutamente inaspettato. Bisognerà, però, cambiare un po’ le vostre abitudini e fare, anche, qualche spostamento nell’abitazione in cui vivete. Pronti a scoprire cosa fare?

Fornitura gas: ecco il trucco che vi permetterà di avere un risparmio di ben 150 euro in bolletta!

Avete capito benissimo. E possiamo dire che noterete un calo davvero enorme sulle fatturazioni. Andrete a risparmiare anche oltre 150 euro. Tornerete, così, finalmente, a sorridere! Prima, però, di svelarvi cosa fare, vi diciamo subito che, per fare rifiatare le finanze, potrete mettere in atto anche altro. Pensiamo, ad esempio, al fatto che, di solito, i riscaldamenti vengono impostato sempre al massimo. In questo modo, tutti, in casa, possono camminare scalzi ed a maniche corte.

Ciò, però, porta consumi alle stelle! Inoltre, sarebbe cosa ottimale tenere acceso il riscaldamento solo nella stanza in cui ci si trova in un determinato momento. E, poi, per fare sì che il calore prodotto non venga assorbito, in maggioranza, dai mobili di casa, sarebbe meglio spostarli, allontanandoli dai termosifoni.

Un piccolo sforzo per ottenere un risultato soddisfacente. Ma il segreto vero e proprio sta nel termostato, o meglio nella sua regolazione. Si, avete capito benissimo. Sarà lui a farvi risparmiare ben 150 euro ed oltre sulle bollette del gas. Ebbene sì, vi basterà soltanto abbassare di un grado, di un solo grado, i riscaldamenti ed il gioco è fatto. Provare per credere!