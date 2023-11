Bancomat, i dati del 2024 sono drammatici: chiusure di sportelli a raffica I Se vivi qui è finita

Le brutte notizie per i cittadini italiani, in quest’ultimo periodo, non finiscono mai e ne stanno arrivando alcune che sono catastrofiche.

Si potrebbe stare a parlare per ore di ciò che sta accadendo. Parliamo della crisi economica, sociale ed energetica che sta attanagliando tutte le famiglie. Queste ultime, infatti, purtroppo, non riescono ad arrivare alla fine del mese. Ci sono stati aumenti su aumenti. Pensiamo, ad esempio, a tutti i beni di prima necessità, segnatamente i generi alimentari.

Possiamo dire che siano diventati veri e propri beni di lusso. Per non parlare dei carburanti e delle bollette. Ma ciò di cui vogliamo parlarvi in questo articolo è ben altro. Sì, perché i correntisti non se la passano affatto bene. Oltre l’inflazione che sta diminuendo a vista d’occhio il loro potere di acquisti, c’é anche la rivoluzione bancaria digitale.

E questa ha portato e sta portando a numerosissime chiusure di filiali fisiche e di sportelli Bancomat sul territorio. E bisogna sapere che non si tratta di un processo che dura da poco tempo. Assolutamente no! Dovete sapere che in soli dieci anni sono spariti la metà di questi presidi bancari territoriali. E’ vero, però, che, negli ultimi due anni, le chiusure sono aumentate davvero tantissimo nel numero.

Purtroppo, però, ciò che sta arrivando nell’ultimo periodo non fa affatto ben sperare. Sì, perché il prossimo anno che è alle porte, il 2024, sarà foriero di ulteriori chiusure di sportelli bancomat e, in special modo, in alcune località italiane. Ci saranno ancora maggiori disagi ed i cittadini, specialmente coloro che non hanno dimestichezza con la tecnologia, saranno penalizzati ulteriormente.

Il 2024 porterà in dote chiusure innumerevoli di ATM: i disagi decuplicheranno!

Ebbene sì, è una situazione già di per sé drammatica. Ma non c’é alcuna luce in fondo al tunnel. Non si intravede nemmeno uno spiraglio. ormai le decisioni, da parte degli Istituti di Credito, sono state prese e non si potrà più tornare indietro. pensiamo, ad esempio, ad Intesa Sanpaolo che ne chiuderà circa 1500. E tutto ciò a causa della nuova banca completamente digitale del gruppo.

Parliamo di Isybank. Conoscete tutti la situazione che si è venuta a creare intorno ad essa. Fino ad ora sono 5 milioni gli utenti che sono rimati orfani degli sportelli Bancomat. E le aree più penalizzate sono quelle dell’entroterra, le piccole località di mare ed alcune regioni italiane del Mezzogiorno. I cittadini residenti in queste zone sono costretti a vere e proprie migrazioni.

E, molto spesso, devono anche pagare commissioni altissime dato che non trovano ATM facenti parte del circuito della propria Banca. Purtroppo, però, saranno ancora molti quelli che dovranno penare per poter prelevare il proprio denaro contante. Aumenteranno a dismisura le chiusure ed i cittadini orfani. E saranno sempre gli stessi ad essere penalizzati