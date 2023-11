WhatsApp si piega alla pubblicità: ecco da quando arriverà I Utenti terrorizzati dalle chat invase

La voglia di monetizzare è altissima e, per questo motivo, numerose piattaforme hanno aggiunto numerosi annunci pubblicitari in App.

E’ il caso di Facebook ed Instagram, ad esempio, che hanno lanciato un abbonamento da sottoscrivere per evitarle. In pratica, in ogni caso l’obiettivo è sempre lo stesso e lo abbiamo accennato in apertura: la monetizzazione. Ora, però, c’é una notizia sconvolgente che riguarda la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo.

Ovviamente, come avrete capito benissimo, stiamo parlando di WhatsApp. Sì, perché l’azienda ha intenzione di immettere, all’interno della sua applicazione, gli annunci pubblicitari. E gli utenti sono già andati nel panico ed hanno iniziato a protestare in maniera molto, ma molto vigorosa. Come ben sapete, WhatsApp, la piattaforma di messaggistica di Meta vanta 3 miliari di utenti nel mondo.

Ed in Italia, la percentuale di frequentatori abituali della piattaforma è altissima. Parliamo dell’85% degli italiani. Insomma, sono numeri considerevoli e WhatsApp vuole farli “fruttare“. E quale modo migliore dell’inserimento degli annunci all’interno dell’applicazione? Beh, non ce ne vengono in mente di altri. I banner delle pubblicità sono alle porte.

Anche il responsabile di WhatsApp, Will Cathcart, ha confermato quella che è la volontà dell’azienda. In realtà, c’é da dire che quest’ultima ci sta pensando da tantissimo tempo. parliamo, infatti del biennio 2018/2019. Ma l’idea è stata riposta in un cassetto, salvo, poi, spolverarla nuovamente nell’ultimo periodo. Capiamo bene questa situazione che, per molti, è qualcosa di spiacevole.

Annunci pubblicitari su WhatsApp in arrivo!

Purtroppo, non c’è via di uscita o, almeno, così sembrerebbe. Fortunatamente, però, le pubblicità non dovrebbero arrivare all’interno delle chat né, tantomeno, nella home in cui sono contenute tutte le conversazioni. Sì, perché si sta pensando di inserirle all’interno di altre sezioni che più si confanno agli annunci con banner.

E parliamo, ad esempio, della nuova sezione, arrivata davvero da pochissimo: i Canali di WhatsApp. E’ qui che dovrebbero trovare spazio gli annunci, tra un post ed un altro dei vari Creator. Inoltre, c’é un’altra sezione che è stata individuata dall’azienda. Stiamo parlando degli Stati, tra un aggiornamento ed un altro.

Un po’ come accade sulle varie piattaforme social all’interno della sezione storie. Di sicuro non ci saranno piani in abbonamento per evitare i banner così come accaduto su Facebook ed Instagram. Per fortuna, però, questa eventualità, quella delle pubblicità su WhatsApp è ancora lontana, anzi, molto lontana. In realtà, è solo un’idea, presa in considerazione, ma che non sarà, almeno per il momento, attuata.