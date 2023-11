Smartphone rotti, se vai qui ti pagano per averli: hai un tesoro in cassaforte in casa I Ci fai i soldi

Gli smartphone sono diventati, ormai, i migliori amici degli utenti di tutto il mondo che non riescono più a separarsi da questi dispositivi.

Li utilizzano per svolgere qualsiasi cosa, dalle chiamate a parenti ed amici a quelle lavorative, passando per le varie applicazioni che si scaricano dagli App Store e si installano su di essi. Molto spesso, però, capita che, a causa proprio dell’utilizzo massivo che se ne fa, questi apparecchi non funzionino più prima del previsto.

Altre volte, poi, gli utenti sono distratti e finiscono col comprometterli in maniera definitiva. La conseguenza è solo e soltanto una: bisogna sostituirli con device più nuovi. Ed ecco che i cassetti dei mobili nelle abitazioni delle famiglie italiane si riempiono di smartphone non più funzionanti e che non possono essere utilizzati.

Certo, sarebbe possibile portarli alle isole ecologiche che li accettano o, magari, darli in permuta per acquistare smartphone nuovi. Ma, la maggior parte delle volte, è difficile privarsi di qualcosa che ha fatto parte della propria vita. Ed allora si ripone in un cassetto che potremmo definire “dei ricordi“. Ora, però, ci sono dei posti in cui pagano per questi smartphone inutilizzati.

Sì, avete capito benissimo. Potrete portali tutti lì e racimolare una bella somma di denaro da poter utilizzare per acquistare qualcosa di cui avete bisogno, ma che, a causa della crisi economica dilagante, non potete permettervi. Vediamo, allora di cosa si tratta e, soprattutto, dove andare per poter usufruire di questa ghiottissima opportunità.

Ecco come guadagnare una bella somma di denaro con i vostri smartphone vecchi, rotti ed inutilizzati!

E dovete sapere che risulta essere anche molto più semplice del previsto. L’Unione Europea ha messo su un’iniziativa che dire fantastica è poco. Sì, avete capito benissimo. Tutto parte da quest’ultima. Gli smartphone inutilizzati, risultano essere dei rifiuti e la loro quantità è enorme e difficile da smaltire. Inoltre, ci sono delle componenti difficilmente reperibili.

Per salvaguardare l’ambiente, allora, ecco che entra in gioco l’iniziativa dell’Unione Europea volta al riciclo di questi dispositivi. Ed arriveranno sempre più centri specializzati in questa pratica. Una volta portati lì i vostri smartphone non più utilizzabili, ma anche tablet e Pc, i centri in questioni vi daranno in cambio una bella somma di denaro.

E questa potrà essere sia in contante si sotto forma di buoni regalo o anche sconti. I materiali rari come il litio o il cobalto, poi, contenuti negli smartphone verranno riutilizzati per produrre nuovi dispositivi. Al momento il paese europeo che più sta dando sostegno a questa iniziativa è il Belgio. In Italia, purtroppo, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.