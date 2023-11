Forno a microonde, cinque oggetti che non devi più metterci I Vietati questi contenitori anche se non lo dicono

I forni a microonde sono diventati, nel corso degli ultimi anni, degli apparecchi indispensabili nelle abitazioni delle famiglie italiane.

Queste ultime, però, lo hanno scoperto un po’ tardi. Sì, perché i primi modelli arrivati agli inizi degli anni ’80 de secolo scorso in Italia, furono snobbati un po’ da tutti. In realtà, le famiglie avevano paura di questo nuovo elettrodomestico. Poi, pian piano l’hanno conosciuto meglio ed hanno iniziato ad utilizzarlo per scongelare o riscaldare cibi e pietanze al suo interno.

Ma è solo negli anni 2000 che il forno a microonde ha ricevuto la sua vera consacrazione. Questo perché lo hanno iniziato ad utilizzare anche per cucinare. E c’é da dire che ne vengono fuori delle pietanza davvero meravigliose ed anche in meno tempo. E per tale motivo si puà dire che consumi meno di un forno elettrico tradizionale.

Certo, non è che non sia energivoro. Ma lo è un po’ meno. Una cosa importante che riguarda i suoi consumi è che è meglio staccare la spina quando non lo si utilizza. E ciò per far sì che non resti in standby e consumi energia anche quando non funziona. Ma questo è tutto un altro discorso. Sì, perché ciò di cui vogliamo parlarvi riguarda altro.

Riguarda degli oggetti che non bisogna assolutamente utilizzare all’interno di questo apparecchio tanto amato, ma che, in molti, continuano ad inserire. Vediamo, allora insieme quali sono. In questo modo potrete rendervi conto di quali sono e, soprattutto, conoscere le conseguenze dannose relative al loro utilizzo.

Stop all’utilizzo di questi oggetti nel microonde: è pericoloso!

Ebbene sì, ne va della vostra salute e del forno a microonde stesso. Partiamo subito e lo facciamo dalla plastica, o meglio dai contenitori in plastica. Sì, perché non tutti sono adatti al microonde. Se non c’é l’etichetta che li indica come adatti, questi finiscono col rilasciare sostanze chimiche all’interno del forno e possono contaminare il cibo.

Attenzione anche al polistirolo. Sì, come per la plastica, anche in questo caso si può inserire nel microonde solo il polistirolo etichettato come adatto all’utilizzo in microonde. Se non è adatto, si scioglie e rilascia sostanze nocive. Mai inserire, poi, oggetti metallici. Parliamo di utensili ed anche dei fogli di alluminio. Questi possono riflettere le onde rilasciate dal forno e dar vita ad una situazione estremamente pericolosa.

Ci sono anche degli alimenti che non vanno mai immessi nel forno a microonde. E tra questi c’é l’uva. Sì, avete capito benissimo. Questa, soprattutto se tagliata a metà ed i chicchi messi uno accanto all’altro può dar vita a scintille ed incendi. E può anche scoppiare. Infine, attenzione ai cibi da asporto con la pellicola o la carta alluminio. Toglietele prima di metterle in forno. Rischiate, anche in questo caso, un incendio.