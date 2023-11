Conti correnti, questi qui superano il 5% di rendimenti I Sono i più convenienti, soldi subito

Questi conti correnti che offrono più del 5% di rendimento. Sono sicuramente i conti più convenienti che ti danno soldi subito.

Negli ultimi mesi un elemento discrezionale per la scelta di un conto corrente rispetto un altro è anche il tasso di rendimento che essi garantiscono. La crisi economica ha spinto tutti alla ricerca di quelle che sono le migliori soluzioni a livello bancario. Se lo stipendio non è sufficiente, si rivela oltremodo indispensabile riuscire a trovare delle fonti di guadagno extra.

In tale prospettiva sono moltissimi gli investitori che decidono di utilizzare almeno parte del loro denaro per cercare un guadagno sicuro. In tale ottica ienti Bot, le Criptovalute e anche i bitcoin sono diventati gli investim più apprezzati. Il motivo è molto semplice, si tratta di mezzi di investimento estremamente sicuri, che grazie a una piccola somma investita, offrono un elevato guadagno con il minimo rischio.

Per chi invece reste fedele alla proprio banca, allora la scelta deve essere orientata tra quelli che sono i conti che offrono il maggior rendimento. Alcuni di essi sono arrivati a toccare addirittura il 5% e in alcuni casi a superarlo. 2 le tipologie di conto che offrono un rendimento, da una parte quello deposito dall’altro il classico conto corrente.

Quindi ecco le banche a cui affidarsi per riuscire ad avere un buon guadagno.

Vantaggi di un conto deposito vincolato

I conti depositi vincolati sono una forma di investimento a breve termine. Si adattano a tutte quelle persone che hanno da parte una certa somma di denaro e sanno che non ne avranno bisogno in un periodo di tempo più o meno breve. Questa tipologia di conti prevede che la liquidità che viene depositata nel conto sia come congelata per un certo periodo di tempo che deve essere di minimo 3 mesi.

Questa tipologia di conti correnti sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a un massimo di 100 mila euro. In genere la scelta tra un conto e l’altro avviene proprio valutando quello che è il tasso di rendimento dello stesso.

Le banche con un rendimento maggiore al 5%

I conti deposito più convenienti sono sicuramente quelli che offrono un rendimento superiore al 5%. Questi sono molti più di quello che si possa pensare, anche se una buona parte si assesta intorno al 4%.

In particolare le banche che superano il tetto del 5% sono: Banca illimity, con il conto corrente premium che arriva anche al 6%, Smart Bank in questo momento garantisce l’8%. Molte altre banche offrono solo tra il 3,3% e il 4,6%.