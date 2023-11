Carica batterie telefono, pericolo onde elettromagnetiche se fai così I Effetti disastrosi sul tuo corpo

Le onde elettromagnetiche sono un vero pericolo, attenzione al caricabatterie telefono. Gli effetti sul corpo possono essere veramente disastrosi.

Sono ormai alcuni anni che si discute sui possibili danni che le onde elettromagnetiche possono causare a ognuno di noi. Utilizziamo il cellulare tutto il giorno, al mattino la prima cosa che fanno in tanti é proprio guardare il proprio smartphone, la sera prima di andare a dormire non manca mai una veloce occhiata ai social.

Sono purtroppo molte le abitudini sbagliate che abbiamo per quello che riguarda l’utilizzo dei nostri dispositivi elettronici, molte delle quali mettono in serio rischio la nostra salute. Gli esperti ce lo dicono che stiamo commettendo dei gravi errori, ma caparbiamente continuiamo a comportarci allo stesso modo.

Indubbiamente, gli studi ce lo dimostrano, che i nostri dispositivi emanano delle onde elettromagnetiche. Queste possono visibilmente influire sul benessere del nostro corpo, senza considerare che l’utilizzo degli schermi poco prima di riposare compromette l’igiene del sonno.

Se guardare la TV poco prima di addormentarsi sembra avere effetti disturbanti sul nostro sonno, lo stesso vale per smartphone, tablet e computer. La luce blu da loro emessa, non concilia il sonno e anzi può avere un effetto eccitante e quindi spingere addirittura all’insonnia. Ma questo non é certo l’unico riscontro che si ha dall’utilizzo, dello smartphone.

Ricarica notturna e danni per la batteria

Concentrandosi in particolar modo sulla pratica di mettere in carica il dispositivo nelle ore notturne, non solo mette a rischio la nostra salute, ma puó anche abbreviare la vita dello smartphome e della sua batteria. Mettendo in carica il dispositivo mentre dormiamo lo teniamo troppe ore attaccato alla corrente elettrica e questo rovina la batteria.

La scelta migliore sarebbe quella di mettere in carica lo smartphone nelle ore diurne e staccarlo dalla carica pochi secondi prima che raggiunga il 100% di ricarica. In questo modo sarà possibile preservare la salute del dispositivo molto più a lungo.

I rischi per la salute

I rischi maggiori sono però quelli per la nostra salute. In genere siamo abituati a mettere in carica lo smartphone sul nostro comodino. Questo vuol dire tenerlo per molte ore vicino alla testa. Le onde elettromagnetiche colpiscono direttamente il nostro cervello divenendo potenzialmente dannoso.

Inoltre lo smartphone, inevitabilmente quando é in carica subisce un surriscaldamento. Questo potrebbe essere causa di vere e proprie catastrofi che metterebbero a rischio, non solo la nostra incolumità, ma anche quella di tutta la famiglia.