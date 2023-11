Intesa Sanpaolo, ti modificano l’IBAN senza dirti nulla I Milioni di clienti nel panico

Ai correntisti di Intesa Sanpaolo cambiano l’Iban senza che sappiano nulla. Sono milioni i i clienti che vanno nel panico.

Ancora una volta i correntisti contro la banca, l’eterno dualismo tra i risparmiatori e gli istituti di credito. Non è semplice il rapporto tra i cittadini e le banche, questo ormai dovrebbe essere chiaro. Purtroppo i cittadini sono sempre più esigenti e non è certo semplice interfacciarsi con le banche che sono in continuo mutamento.

Soprattutto negli ultimi anni, le banche hanno subito dei cambiamenti profondi e i correntisti non hanno potuto fare molto, se non adeguarsi a tutto questo. Ma adeguarsi non sempre è facile e non sempre è ben accetto e nelle ultime settimane quella che si è smossa nei confronti di Intesa Sanpaolo è stata una vera rivolta.

La banca ha preso alla lettera l’impegno nella digitalizzazione, sta lavorando in quella direzione, senza crucciarsi per i suoi correntisti che non sembra essere particolarmente felici. In effetti, chi ha un conto Intesa Sanpaolo ha dovuto far fronte a una serie di modifiche. Si sono dovuti abituare all’idea che tutto passasse per il web.

Per molti è stato un problema, tanti hanno lamentato mancate comunicazioni, ma cosa sta succedendo?

Sportelli ATM chiusi e filiali fantasma

Intesa Sanpaolo era già finita sotto la lente di ingrandimento da parte dei correntisti per via di due episodi che avevano fatto storcere il naso. Innanzitutto sono moltissime le filiali che sono state accorpate ad altre. ll cartello che compariva su moltissimi uffici era quello di un trasferimento che poi effettivamente non è mai avvenuto.

Altro colpo alle spalle dei correntisti, è stata la chiusura di moltissimi sportelli ATM. Prelevare per i correntisti è diventato quasi impossibile. In alcuni centri gli sportelli per i prelievi non sono presenti e i correntisti sono obbligati o a spostarsi o a prelevare ad altri sportelli pagando le commissioni. Insomma, una situazione non proprio semplice. E poi c’è Isybank.

Cambio di IBAN per i correntisti Intesa

Intesa Sanpaolo nel pieno della sua digitalizzazione ha dato avvio ad Isybank, la sua banca online. Un conto gestibile solo ed esclusivamente tramite App, senza una banca fisica di riferimento. Fino a qui non ci sarebbe nulla di male, peccato che molti correntisti Intesa si sono ritrovati in Isybank senza saperlo, con un nuovo Iban e una nuova carta.

In realtà la banca aveva inviato la notifica, peccato che in molti non se ne erano nemmeno accorti. Un’operazione questa che ha attivato l’antitrust che sta cercando di fare chiarezza. A tutti gli effetti Intesa Sanpaolo non ha violato alcuna legge, ma la comunicazione, forse, doveva arrivare in maniera differente.