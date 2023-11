Google, sta bloccando milioni di utenti: perché succede e come puoi fare se ti capita

Il gigante tech di Mountain View sta bloccando, proprio in quest’ultimo periodo, tantissimi utenti che potremmo quantificare in milioni.

Sì, avete capito benissimo. E, purtroppo, non stiamo parlando affatto della vicenda degli account di Gmail che non vengono utilizzati da tantissimo tempo. Si, avete capito benissimo. Sappiamo che la vicenda degli account poco utilizzati sta creando numerosissimi disagi, ma dovete sapere che c’é ancora altro da conoscere.

E non vi farà di certo piacere. Come risaputo, Google offre una marea di servizi agli utenti che la scelgono. Innanzitutto, c’é il browser! Pensiamo, poi, oltre al servizio di posta elettronica già menzionato, anche alla possibilità di usufruire dei documenti e dei fogli di lavoro. Ma non bisogna dimenticare le presentazioni. Inoltre, c’é Google Drive.

Questo consente di archiviare online, in maniera totalmente gratuita fino a 15 GB, documenti, immagini, video, in modo da non appesantire la memoria del proprio device in possesso. Oltre questo, poi, c’é Google Meet, grazie al quale si possono iniziare meeting lavorativi, condividendo il proprio schermo e mostrando qualsiasi cosa si desideri.

Purtroppo, però, c’é da dire che milioni di utenti, come accennato già in apertura, sono stati bloccati da Google ed ora sono nella disperazione più totale. Attenzione, perché nessuno è esente da questa pratica e potrebbe capitare, da un giorno all’altro, all’improvviso, anche a voi. Cerchiamo, allora, di capire insieme cosa sta accadendo e, soprattutto, cosa fare per ovviare al problema.

Google blocca tutti gli utenti: ecco le motivazioni.

Ebbene sì, c’é da capire che si tratta di un servizio offerto e che ha, come tutti gli altri, anche delle restrizioni. E sono proprio queste che bisogna conoscere. Sì, perché agli utenti, il gigante tech di Mountain View, offre una possibilità davvero straordinaria. Possiamo dire che sia una sort di difesa da altri utenti “un po’ fastidiosi”.

Sì, a quanti non è mai capitato di dover comunicare con utenti poco graditi che si vorrebbe tenere lontani dalla propria vista! Alcuni sono proprio super fastidiosi. Tentano di entrare nelle vite degli altri con qualsiasi mezzo. Ed ecco che arriva Google in soccorso. Gli utenti potranno bloccarli e non avranno, di loro, più alcuna notizia!

Potranno continuare a leggere le conversazioni e, inoltre, i link scambiati o le immagini, i video, i documenti, potranno essere ancora fruibili. Ma c’é da dire una cosa molto, ma molto importante. Dovete sapere che gli utenti che vengono bloccati, sanno di esserlo! Sì, avete capito benissimo. Per questo motivo, vi consigliamo di non bloccare senza alcuna motivazione, solo perché volete difendere i vostri spazi!