Batteria smartphone, con questo trucco diventa illimitata I Più efficace del risparmio energetico

Il trucco di cui vogliamo parlarvi in questo articolo è ciò che gli utenti cercano da tempo per combattere la batteria che si scarica.

E aggiungeremmo: “troppo velocemente“. Ebbene sì, sin da quando questi aggeggi infernali sono entrati, in maniera prepotente, all’interno delle vite dei cittadini di tutto il mondo, la batteria che si scarica velocemente è l’incubo peggiore di tutti. Sì è creata una vera e propria dipendenza da questi smartphone, ormai.

Non se ne può fare a meno. Ed è qualcosa di davvero molto brutto, ritrovarsi con una percentuale bassissima della batteria o con il telefono completamente scarico e spento nel bel messo della giornata. E senza possibilità di poterlo caricare. C’é chi utilizza questi dispositivi per lavoro ed ha, quindi, necessità di comunicare con clienti e colleghi.

Ma sono moltissimi anche gli utenti che lo utilizzano soprattutto per rilassarsi, per svagarsi. Si sta incollati tantissimo tempo dinanzi agli schermi degli smartphone a curiosare sulle varie piattaforme social come Instagram, TikTok, Facebook, o a messaggiare su piattaforme come WhatsApp, Telegram o Signal.

E potremmo andare avanti per ore ad elencare tutti quelli che sono gli utilizzi che gli utenti fanno del proprio smartphone in possesso. ma quello che ci preme sottoporre alla vostra attenzione è, senza ombra di dubbio, il trucchetto di cui abbiamo dato cenno in apertura e che è funzionale al risparmio energetico. Vediamolo insieme.

Ecco il trucco per avere una batteria dalla durata eterna!

Ebbene sì, vi permetterà di avere il telefono carico almeno fino al vostro rientro a casa dopo una giornata di lavoro o, ad esempio, una gita fuori porta. Dovete sapere, poi, che si tratta di qualcosa di davvero molto, ma molto semplice da mettere in pratica e non vi costerà alcuna fatica, né alcuna perdita del vostro prezioso tempo. In poche parole, possiamo dire che sia una vera e propria manna dal cielo.

A svelare questo escamotage davvero fantastico è stato un esperto del settore. In particolar modo, ha voluto rivelare questo segreto per tutti gli utenti in possesso di un particolare modello di smartphone. Parliamo di coloro i quali sono rimasti, negli anni, agli iPhone ed alla Apple. Quindi, se siete in possesso di un iPhone, leggete bene quanto vi stiamo per rivelare.

Il trucco per avere una batteria dalla lunghissima durata è ridurre il punto di bianco. Sì, ma come? Beh, ve lo abbiamo già detto che è molto semplice. Entrate all’interno delle Impostazioni del vostro device e cliccate prima su Generali e, poi, su Accessibilità. Qui dovrete fare tap su Regolazione Schermo ed attivare l’opzione Riduci il Punto di bianco. La luminosità dello schermo sarà molto attenuata, ma vi consentirà di avere un device sempre carico.