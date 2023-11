Amazon, l’app chiude tra pochi giorni: non la usi più I Milioni di utenti sconvolti: come fai adesso

Ci sono brutte, anzi bruttissime notizie per quanti utilizzano l’App di Amazon, il colosso americano dell’e-commerce tanto amato nel mondo.

Ovviamente, tanto amato quanto utilizzato. Sì, perché la piattaforma Amazon è largamente utilizzata dagli utenti di tutto il mondo per i loro acquisti. Purtroppo, però, c’é una notizia che sta circolando proprio in queste ore e riguarda la chiusura della sua applicazione. E dovete sapere che l’annuncio è stato dato proprio dalla società.

Ebbene sì, gli utenti non potranno più utilizzarla. Ed accadrà anche a brevissimo. Ma andiamo per gradi. Conoscete tutti bene Amazon e quanto abbia da offrire. Poi, per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Amazon Prime ci sono sempre sorprese dedicate. Pensate agli eventi promozionali che arrivano durante l’anno.

Parliamo, ovviamente, dei Prime Day, sia quello estivo che quello invernale. Inoltre, questo abbonamento consente anche di avere accesso alla piattaforma Prime Video che, ad esempio, come Netflix e Disney+, offre tantissimi contenuti come film, serie tv, documentari, da visionare sui propri dispositivi in possesso come smartphone o smart Tv.

Insomma, si tratta di qualcosa di molto conveniente ed anche ad un prezzo molto, ma molto irrisorio. Detto ciò, però, bisogna tornare all’argomento oggetto del nostro articolo, ovvero la chiusura dell’applicazione da parte del colosso e-commerce. Si tratta di un duro, anzi durissimo colpo per tutti gli utenti che la frequentavano ogni giorno.

Amazon: addio alla sua applicazione da dicembre.

Purtroppo sì, avete capito benissimo c’é anche la data. Ed il giorno fissato per la chiusura dell’applicazione è il prossimo 4 dicembre. Sarà un lunedì nerissimo per gli utenti che erano soliti frequentare, a qualsiasi ora del giorno e della notte, questa piattaforma tanto amata e che ha ottenuto, sin dal suo debutto, un enorme successo. Ma, ormai, la decisione è stata presa e non si potrà far nulla per tornare indietro.

Amazon ha annunciato che chiuderà l’App ComiXology che ha rilevato nel 2014 e la unirà ad Amazon Kindle. ComiXology è la piattaforma maggiormente utilizzata dagli utenti per acquistare fumetti americani. purtroppo, però, nell’ultimo periodo era entrata in crisi e ci sono stati numerosissimi licenziamenti di dipendenti. Attenzione, però, perché chiuderà soltanto l’App.

Il sito internet ufficiale non chiuderà i battenti, anzi, continuerà a vendere fumetti, graphic novel e manga come al suo solito, ma gli utenti potranno leggerli soltanto tramite l’App Amazon Kindle. E per gli amanti dei titoli originali proposti negli anni dalla piattaforma, ComiXology Original, c’é da stare tranquilli. Continueranno ad arrivare titoli sempre nuovi.