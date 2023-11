WhatsApp, arriva il codice segreto: nessuno può scoprire le tue chat private I Salva la vita a tanti

Whatsapp prepara una nuova, fiammante, funzione: una tecnica davvero sorprendente, diciamo pure rivoluzionaria.

Sempre più, in un mondo odierno in cui tutto è pubblico e nulla privato, la gente ricerca la più assoluta segretezza. E come ottenerla, se non tramite chat invisibili, strumenti sui propri cellulari e portatili che solo noi conosciamo? Si moltiplicano pertanto chat cifrate, strumenti di crittografia e infinite soluzioni per restare ‘nascosti’. Si tratta, se vogliamo, di una strategia di difesa.

Whatsapp è al lavoro onde garantire conversazioni private coperte dalla più assoluta segretezza. Nessuna possibilità che avvengano quelle – continue e pericolose – violazioni della privacy per la quale purtroppo l’app di messaggistica è tristemente famosa. Si tratta di una caratteristica propria delle funzioni di Meta; anche Messenger è noto per essere un colabrodo, per non avere alcuna barriera di sicurezza. Discorso simile – e anche in questo caso il proprietario è identico – per Instagram. D’altronde è da tempo che la maggior parte dei servizi di messaggistica accusano serie difficoltà sul fronte della privacy con molteplici casi di furto di identità e hackeraggio.

In particolare la procedura della quale discutiamo oggi permette di rendere completamente invisibile una chat. Inserendo il codice e selezionando la conversazione, questa comparirà solo quando lo desideriamo, inserendo un apposito codice segreto.

In questo modo non vi sarà nessun rischio che qualcuno, sbirciando dall’alto della spalla o proprio scorrendo il cellulare se glielo abbiamo prestato per una telefonata, possa vedere una chat indiscreta o magari dai contenuti pericolosi.

Come ‘sbloccare’ la chat segreta di Whatsapp, ecco le istruzioni

Non solo: Whatsapp prevede anche che il PIN per far comparire la segretissima chat, diverso da quello generale del cellulare. Massima segretezza, dunque; ottimo epr contenuti controversi, per spettegolare alle spalle del datore di lavoro o ancora, per le coppie moderne, per i contenuti pornografici.

La procedura prevede, quando sarà operativa, di inserire il codice segreto nella barra di ricerca; comparirà così la conversazione ‘proibita’. Attualmente questa funzione è valida per le versioni beta ed è ancora in lavorazione. Si tratta di ipotesi, congetture, va da sé; non sappiamo se la funzione verrà davvero adottata o meno.

Come aderire alla versione Beta? Basta recarsi su Google Play su Android, scegliere Whatsapp e fare richiesta di diventare Beta Tester. Non è detto che la richiesta vada a buon fine, ma nel caso dovesse si potrà sperimentare la nuova funzione.