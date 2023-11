Reddito base universale, dall’Europa l’ok: 1.000€ a tutti I Niente Isee o limitazioni: è festa grande

Dall’Europa arriva l’ok per il reddito base universale, sono 1000 euro per tutti. Non serve ISEE e non ci sono limitazioni.

La nostra Costituzione dice in maniera molto chiara che ogni cittadino ha diritto a una vita che sia dignitosa. Un articolo dalla Costituzione italiana, che ricordiamo essere la regina di tutte le leggi, ma che troppo spesso non viene affatto rispettato. Sono ancora troppi, ad oggi, coloro che sono costretti a “sopravvivere” con poche centinaia di euro al mese.

Poco lavoro, molto del quale sottopagato e una condizione che non permette affatto una vita dignitosa, come la legge richiede. Negli ultimi anni a dare aiuto ad una parte della popolazione ci ha pensato il Reddito di Cittadinanza, che, anche se è stato a più riprese attaccato, offriva sostentamento a molte famiglie non abbienti. Dal prossimo anno però, l’accesso alle sovvenzioni statali saranno limitate in maniera esclusiva a una piccola parte del totale della popolazione italiana.

Questo vuol dire che, con ogni probabilità, saranno molte le famiglie a cadere in una situazione che risulterà essere ancora più complicata di quello che è adesso. In tale prospettiva però, si sta aprendo uno spiraglio.

L’Europa ha detto di sì e nello stesso verso stanno andando anche altri stati europei. Stiamo parlando del reddito base, una misura che permetterebbe a tutti di avere una maggiore disponibilità economica.

In cosa consiste il reddito base universale

Innanzitutto è importante con confondere il reddito base universale con il salario minimo. Il governo sta lavorando su entrambe i fronti, per permettere ai cittadini di vivere una vita tranquilla, senza avere l’ansia di non riuscire ad arrivare a fine mese. In buona sostanza il reddito base universale consiste in una certa somma mensile di denaro che viene erogata alle famiglie, in quanto considerata sufficiente per mantenere un tenore di vita che sia dignitoso.

È una proposta reale che è stata introdotta dal Parlamento Europeo che ha pensato a questa misura per evitare il rischio di povertà che sfiora, al momento, una buona parte della popolazione. La somma in questione spetterebbe sia a chi lavora che a chi invece è disoccupato.

Come funziona la misura a sostegno del reddito

Lo scopo principale del reddito base universale, sarebbe quello di dare alla popolazione una libertà maggiore, rispetto a quella che ha con la sola retribuzione da lavoro. Una misura che trova il sostegno di un gran numero di politici, ma purtroppo trova anche l’opposizione di altri politici della nostra nazione.

L’importo pensato per il reddito base universale avrebbe un valore che va dai 1000 ai 1700 euro, da calcolare in base al costo della vita in un certo territorio. Al beneficio avrebbero accesso tutti in maniera indistinta, senza dover avanzare nessuna richiesta.