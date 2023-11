Lavatrice, il pulsante sconosciuto ti fa risparmiare sul serio I L’hanno nascosto proprio qui

Uno dei problemi per cui non si riesce ad ottenere risparmio energetico ed economico utilizzando gli elettrodomestici è la poca conoscenza.

Sì, avete capito benissimo. Non si conoscono a fondo quelli che sono gli apparecchi presenti all’interno delle abitazioni e, nonostante i trucchetti svelati dagli esperti del settore, si finisce con consumare parecchia energia. Ed è anche questo il caso della lavatrice di cui vogliamo parlarvi in questo articolo. Conosciamo bene i costi della materia energia di questi tempi.

Dopo un periodo di stasi e di lieve diminuzione, lo scorso mese di ottobre si sono registrati nuovi aumenti in bolletta. Ed ora, alle porte dell’inverno, ne arriveranno altri a causa del conflitto che sta attanagliando il Medio Oriente proprio in questo periodo. Il tutto si tramuterà in bollette maggiormente salate.

Quindi, bisognerà mettere in conto ancora altri disagi per tutte le famiglie italiane, già martoriate da una crisi che sta durando finanche troppo. Per fortuna, però, che esiste il Bonus Bollette e che questo sia stata prorogato almeno fino al 31 dicembre dal Governo attuale. Tornando al nostro discorso, ovvero la conoscenza degli elettrodomestici, vogliamo svelarvi un pulsante segreto.

Questo si trova sulla vostra lavatrice e vi permetterà di ottenere un’ottima dose di risparmio all’interno delle fatturazioni della fornitura di energia elettrica. Vi diciamo subito che non si tratta del bottone che vi consente di avviare un lavaggio Eco. Parliamo di qualcosa di diverso che vi farà risparmiare tanto e vi permetterà di non utilizzare un altro apparecchio.

Lavatrice e pulsante segreto: ecco l’anima del risparmio.

Siamo alle porte di quella che è la stagione invernale che porta in dote giornate più buie e molto più fredde. Inoltre, bisogna registrare un aumento della pioggia. E, dopo aver lavato il bucato si ha difficoltà oggettive ad asciugarlo all’aria aperta. Ecco che, però, viene in soccorso un altro elettrodomestico divenuto, ormai, indispensabile.

Parliamo della asciugatrice. Purtroppo, però, è anch’essa molto energivora. Ma il pulsante segreto che è posizionato sulla lavatrice, vi consentirà di dire addio all’asciugatrice, facendo risparmiare una cifra intorno ai 250 euro all’anno. Ebbene sì, avete capito molto, ma molto bene. Bisognerà scegliere la centrifuga alla fine del lavaggio di ogni bucato.

O meglio, al termine del programma di lavaggio impostato, non si dovrà fare altro che avviare una fase di centrifuga extra in modo che tutto ciò che c’é all’interno della lavatrice, rilasci l’acqua in eccesso ed esca maggiormente asciutto. Solo in questo modo si eviterà di sborsare una cifra enorme per la fase di asciugatura. Provare per credere.