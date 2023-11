Conti correnti, stai perdendo un sacco di soldi senza accorgertene I Le banche non te lo dicono

Attenzione al tuo conto corrente, stai perdendo tanti soldi e non te ne rendi nemmeno conto. Le banche non ti dicono niente.

Il conto corrente é un qualcosa a cui nessuno può rinunciare. Averne uno intestato a proprio nome é indispensabile e a volte utile anche per i minorenni. La digitalizzazione delle banche, i pagamenti elettronici e lo shopping online ci costringe a fare i conti con le banca.

Sappiamo bene quanto questo non renda proprio felici i cittadini italiani ancora ancorati ai pagamenti in contanti, ma purtroppo sappiamo bene che tutto si evolve e le banche in questo ultimo periodo stanno cambiando radicalmente. Specchio di una società sempre più tecnologica anche loro si stanno adeguando.

Avere un conto corrente però, oltre ad essere una necessità é anche una spesa. La crisi economica che ha colpito le famiglie, ovviamente ha preso di mira anche le banche che inevitabilmente hanno dovuto alzare i costi di gestione dei conti correnti.

In tale prospettiva si rivela indispensabile saper scegliere a quale conto affidarsi per la gestione del proprio denaro. Perché é importa te sapere che le banche propongono diverse tipologie di prodotto, ognuna delle quali permette di sfruttare alcuni vantaggi piuttosto che altri.

Banca online o banca fisica?

La prima distinzione da compiere é quella tra i conti che possono essere aperti presso una banca online e quelli che invece devono essere aperti presso le banche fisiche. Semplice immaginare che la grande differenza tra le due sono i costi di gestione. Le banche online in genere offrono dei costi molto più vantaggiosi.

Di contro occorre specificare che le banche online non permettono alcune delle operazioni che si possono invece fare nel caso in cui si abbia un conto in una banca fisica. Ad esempio le banche online non permettono la gestione degli assegni.

Conti correnti per i giovani

Diverso é il discorso per quello che riguarda i conti correnti per i giovani. Alcune banche permettono ai genitori, nel caso in cui i figli siano minorenni, di agganciare delle carte di credito o di debito al proprio conto per permetterne l’utilizzo ai loro figli. Numerose sono le funzionalità che conti di questo genere offrono, in particolare per il genitore è possibile procedere con degli accrediti periodici, una sorta di paghetta.

Differenti sono i conti correnti destinati ai giovani. Molto spesso per gli under 30 sono previste delle tariffe agevolare, dei conti che richiedono una spesa di gestione molto bassa, spesso pari a zero e in genere annullabile anche dopo aver superato i 30. Un mezzo semplice per permettere ai giovani di avvicinarsi al conto bancario in maniera soft.