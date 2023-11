WhatsApp, stai usando una versione fake: lo capisci da questo I Ti ruba tutti i dati

Non c’è alcun dubbio che la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta sia quella più utilizzata dagli utenti nel mondo in assoluto.

E proprio per questo motivo è anche la più bersagliata in assoluto da criminali senza scrupoli. Il perché sia quella preferita da ben oltre tre miliardi di utenti è davvero molto facile intuirlo. È una piattaforma sempre in costante movimento. Sono tantissimi, infatti, gli aggiornamenti arrivati all’interno delle versioni stabili della piattaforma.

Altri aggiornamenti con tante nuove funzionalità, sono ancora all’interno delle versioni beta. Queste non vanno soltanto a migliorare l’esperienza di utilizzo degli utenti, ma sono finalizzate alla tutela della loro privacy e della loro sicurezza. Ovviamente, vengono preservati anche i loro dati. Tra le tante nuove funzionalità arrivate quest’anno, possiamo ricordare, ad esempio, il blocco del chat.

Grazie a questa gli utenti possono tenere chat singole o di gruppo strettamente riservate ed accessibili solo con accesso biometrico. E, poi, come non menzionare la possibilità di condividere lo schermo durante le videochiamate o la presenza dei Canali. Grazie a questi ultimi, ad esempio, gli utenti potranno informarsi su notizie di cronaca, attualità, gossip, senza dover, per forza di cose, uscire dalla piattaforma.

Potranno farlo praticamente mentre chattano. Insomma, WhatsApp offre tantissimo ai suoi utenti. Purtroppo, però, poiché è molto ambita e largamente utilizzata, è anche presa di mira dai criminali informatici. E sono già molti gli utenti che ne sono caduti vittime. C’è una versione fake in giro dalla quale bisogna stare lontani.

WhatsApp fake: attenti ad usarla o dovrete dire addio a tutti i vostri dati.

Ebbene sì, e proprio per questo motivo vogliamo svelarvi come capire se si tratta o meno della versione giusta della nota piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta. Pronti a scoprirlo insieme a noi? Innanzitutto, vi diciamo che sono già quasi 350 mila gli utenti che l’hanno scaricata. E sono numeri relativi soltanto all’ultimo mese!

Come abbiamo già avuto modo di accennare si tratta di una versione fasulla. Questa, però, viene presentata come una versione premium di WhatsApp, con un numero maggiore di funzionalità. E viene installata tramite link recuperato tramite un’altra piattaforma ben nota. Parliamo di Telegram. È un file .apk che viene chiamato WhatsApp Premium.

Ma, una volta scaricata ed installata sul vostro smartphone, ecco che iniziano i guai. C’è un virus che va ad infettare il vostro dispositivo e gli hacker hanno accesso a tutti i vostri dati, anche quelli sensibili. Ecco perché vi consigliamo di prestare molta, ma molta attenzione e di avvalervi solo degli App Store ufficiali per accaparrarvi le vostre applicazioni.