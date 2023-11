PostePay, italiani infuriati: vanno a prelevare e gli appare questa scritta I Resti senza soldi

Gli italiani hanno perso la pazienza. Vanno a prelevare con a PostePay e vedono sullo schermo questa scritta. Attenzione, potresti rimanere senza soldi.

La PostePay è una delle carte di pagamento più utilizzate dagli italiani. Le poste mettono a disposizione dei cittadini due tipologie di Postepay la classica, una carta prepagata che può essere ricaricata facilmente sia le poste che presso le tabaccherie e la Evolution. In questo secondo caso la Postepay è dotata non solo di un numero ma anche di un iban su cui è possibile ricevere bonifici e allo stesso modo è possibile effettuarne.

Insomma si tratta di un buon compromesso tra una semplice carta prepagata e un conto corrente, ottima per tutti coloro che non vogliono o non possono avere un rapporto né bancario né postale. Come tutti sappiamo ad oggi avere un iban intestato a se stessi è indispensabile, altrimenti è impossibile effettuare alcune operazioni veramente elementare come ad esempio l’accredito dello stipendio.

Un sistema che in buona sostanza accontenta proprio tutti, peccato che negli ultimi mesi un problema sembra affliggere tutti i proprietari di una Postepay. Ritirare gli sportelli ATM è diventato un vero e proprio problema, a volte le operazioni sono impossibili.

Una problematica che rischia di lasciare il cittadino senza soldi in contanti. Che sia questo uno stratagemma per spingere cittadino ad utilizzare i pagamenti elettronici, cerchiamo di capire le motivazioni.

L’impossibilità di ritirare allo sportello ATM

In realtà l’impossibilità di ritirare lo sportello ATM, sta affliggendo non solo i cittadini possessori di Postepay ma anche quelli con carte di credito di debito bancari. Numerosi sono gli sportelli ATM che ormai sono chiusi, esattamente come le filiali bancarie che vengono accorpate tra di loro. Alcuni centri abitati rischiano di rimanere completamente scoperti da tali servizi.

Ma questo vale anche per le poste? In realtà non è esattamente così anche se molti possessori di Postepay si sono ritrovati ad andare a ritirare lo sportello e a vedere sul display la scritta servizio non disponibile. Il rischio è quello quindi di rimanere senza contanti nel momento del bisogno.

Le motivazioni di tutto questo

In realtà non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte delle poste, anche se è opinione comune che questo disservizio sia dovuto a dei lavori di manutenzione sul sistema. In genere questi eventi si verificano soprattutto nelle ore notturne, proprio per questo motivo si crede che sia tutto dovuto a degli interventi migliorativi che non permettono di usufruire dei servizi.

In buona sostanza sottolineiamo come non ci sia nulla di preoccupante per i cittadini, che devono avere solo la pazienza e non temere che vi siano problematiche sulla proprio Postepay. In ogni caso se si nutrono dei dubbi si può sempre chiamare il servizio clienti poste italiane.