Nothing Phone, piace tantissimo per un dettaglio unico I Samsung e Apple sono preoccupati

Si chiama Nothing Phone e piace moltissimo a tutti per via di un dettaglio che si rivela veramente unico. I colossi Apple e Samsung sono molto preoccupati.

Il mondo della telefonia di settimana in settimana propone prodotti sempre nuovi, che cercano di essere completamente differenti da quelle che sono le proposte già presenti sul mercato. In effetti essere differenti all’interno di un mercato in cui sembra che i dispositivi si assomigliano un po’ tutti è sempre più difficile.

Ai vertici di quelli che sono i colossi del mercato ci sono Samsung da una parte per gli Android e iPhone dall’altra per gli Apple. Tutto il resto? Cercano di darsi battaglia per arrivare al vertice ma non è affatto semplice. Ci prova Oppo, OnePlus, anche Huawei, nonostante l’assenza dei servizi Google molto abbia gravato su di loro.

Ma attualmente ai già numerosi concorrenti delle due case di produzione di smartphone se ne sono aggiunte altre tra cui il Nothing Phone. La start up britannica sta sbaragliando tutti i concorrenti e sta rosicchiando punti nei confronti dei colossi e sta cercando di raggiungerli.

Da parte tanto di Apple quanto di Samsung inizia a salire la preoccupazione. Può una piccola impresa superarli? A conti fatti sembra proprio di si.

I consumatori sono alla ricerca di valide alternative

La verità è che Apple e Samsung propongono sì, degli ottimi prodotti, ma purtroppo troppo spesso i prezzi sono troppo elevati per essere alla portata di tutti. I prezzi degli iPhone tutti li conosciamo e in genere superano i 1000 euro, almeno per quello che riguarda il costo degli ultimi modelli. Un po’ meno per i modelli più vecchi, senza però poter andare troppo indietro, perché al di sotto di un certo modello, Apple non produce più.

Samsung invece mette a disposizione dei consumatori un numero di alternative maggiori, con prezzi adatti a tutte le tasche. Ovviamente restano costi piuttosto elevati per quello che riguarda i prodotti di alta fascia, che nel prezzo equivalgono la Apple.

Nothing Phone e la sua scalata al successo

Il Nothing Phone viene prodotto da una piccola start up inglese. A detta della stessa, è riuscita a raggiungere i due milioni di unità vendute in circa 3 anni, considerando che è stata fondata nel 2020. Non sono pochi i fan del Nothing Phone e sembra che siano destinati a crescere. Questa sembrerebbe essere la prova che in effetti il mercato ha bisogno di alternative ai classici prodotti da sempre presenti.

La start up si definisce molto competitiva e pronta a dare battaglia non sono agli smartphone di bassa fascia, ma anche a quelli di fascia più elevata. La loro proposta prevede non solo i cellulari ma anche gli auricolari. Una scelta perfetta per tutti consumatori.