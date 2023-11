Lavatrice, occhio a questo ciclo: lo usi spessissimo ma è un salasso I Picchia sodo in bolletta

Non si riesce mai a smettere di parlare dei vari aumenti che hanno come protagoniste principali le bollette delle forniture energetiche.

Ebbe si, al bar o al mercato, in strada durante una passeggiata, ma anche al telefono o in casa, c’è sempre spazio per discutere di questa annosa problematica. Attenzione, però, perché non si tratta di aumenti relativi soltanto alle bollette di luce e gas. Si, perché gli aumenti sono stati generalizzati. Si va dai beni di prima necessità alle tariffe telefoniche, passando, ad esempio, per i carburanti.

Insomma, non c’è proprio da star contenti. Le famiglie italiane, ormai, purtroppo, non riescono ad arrivare alla fine del mese e sono costrette a continui prelievi di beato contante agli sportelli bancomat che, ricordiamolo, pian piano, stanno completamente scomparendo. Ma ciò che fa più paura sono le bollette energetiche.

Si, perché ogni due mesi arrivano delle mazzate tra capo e collo assurde. Ed ora sono anche aumentate e le previsioni parlano di ulteriori rincari in vista dell’inverno a causa del conflitto in Medio Oriente. Le bollette della fornitura dell’energia elettrica sono quelle maggiormente attenzionate. Si, perché sono tanti gli elettrodomestici ed i dispositivi utilizzati nelle abitazioni.

E tutti sono molto, ma molto energivori. Tra questi, non si può non menzionare la lavatrice. Ebbene sì, è largamente utilizzata ed è diventata un apparecchio indispensabile nella vita quotidiana. Purtroppo, però, ha un peso enorme in bolletta, soprattutto a causa di un ciclo di lavaggio in particolare. Vediamo qual è, in modo da evitarlo!

Lavatrice e bollette: con questo programma di lavaggio il salasso è assicurato!

Prima di svelarvi di quale ciclo di lavaggio si tratta, è bene ricordare che, per risparmiare pur utilizzando la lavatrice come al solito, ci sono tantissimi trucchetti che si rivelano molto, ma molto utili. Tra questi, vi ricordiamo che bisogna azionarla a pieno carico e che c’è bisogno di pulizia e manutenzione per permetterle di funzionare al meglio e senza sprechi di energia.

Tornando al nostro discorso, quello del ciclo di lavaggio più dispendioso in assoluto, vi diciamo subito che si tratta di uno molto, ma molto utilizzato tutti i giorni. Le lavatrici hanno diversi programmi di lavaggio, ma gli utenti tendono sempre ad usarne uno solo. Parliamo del lavaggio rapido. Ed è proprio il suo nome ad ingannare tutti. Si pensa che essendo rapido, non dura tanto e ci sia un consumo minore di energia.

Ed invece ci si sbaglia di grosso. Si, perché la quantità di energia utilizzata è sempre la stessa, solo che il tempo di utilizzo è minore. E, poi, anche la quantità di acqua è la stessa se non maggiore rispetto al programma che sarebbe meglio utilizzare sempre. Parliamo del programma Eco. Grazie a quest’ultimo, risparmierete, energia ed acqua. Dura soltanto un po’ di tempo in più. Provare per credere!