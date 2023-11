Elettrodomestici, arrivano le agevolazioni fiscali per l’acquisto I Regalo del Fisco agli italiani

Arrivano le agevolazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici. Il Fisco ha previsto un bel regalo per gli italiani.

Il caro bolletta spinge tutte le famiglie a controllare l’efficienza dei propri elettrodomestici. Non si può pretendere di avere un elevato risparmio in bolletta senza avere degli apparecchi che lo permettano. Con i costi per l’energia in continuo aumento, cercare dei metodi efficaci per rosicchiare qualche euro in bolletta diventa veramente essenziale.

I trucchi per riuscire a farlo sono veramente tanti. Innanzitutto è opportuno, almeno nel caso in cui sia possibile, sfruttare l’illuminazione naturale, evitando quindi di accendere le lampadine che abbiamo in casa. Nel caso in cui non vi sia la possibilità di sfruttare l’illuminazione naturale, sarebbe opportuno scegliere delle lampadine LED a risparmio energetico.

Inoltre è importante controllare e scegliere la tariffa elettrica che sia quella migliore per le proprie esigenze. Ad esempio, la tariffa monoraria, è perfetta per tutti coloro che sono a casa per la maggior parte del tempo, invece la bioraria si adatta a chi utilizza gli elettrodomestici di sera e nel weekend, perché nel resto della giornata lavorano fuori casa.

Ma un occhio di riguardo occorre averlo per gli elettrodomestici, anche considerando che ce ne sono alcuni che sono dei veri e propri sanguisuga per il tuo consumo. Quindi nel caso in cui tu sia in procinto di cambiare i tuoi elettrodomestici, ti potrebbe essere utile sapere che ci sono dei bonus per te.

Come scegliere l’elettrodomestico per ottenere un buon risparmio in bolletta

Per poter ottenere un buon risparmio dai propri elettrodomestici è innanzitutto importante riuscire a scegliere quelli che si rivelano essere i più efficienti in termini di consumi elettrici. Primo elemento da valutare è la classe energetica. Meglio scegliere gli apparecchi di classe A o A+++. Importante poi controllare, soprattutto per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie, se è presente il programma ECO che non solo permette il risparmio, ma è anche rispettoso dell’ambiente.

Ma questo non è sufficiente per poter ottenere un buon risparmio. Su di esso influisce la capacità di scegliere un elettrodomestico che sia quello adatto alla propria famiglia. Cosa vuol dire? Che ad esempio, se la propria famiglia è numerosa, un frigorifero di piccole dimensioni, non risponderà alle proprie esigenze, probabilmente si tenderà a caricarlo troppo facendo sforzare il motore provocando una minore durata dell’apparecchio e quindi un maggior consumo di energia elettrica.

I bonus statali

Per tutti coloro che devono procedere alla sostituzione dei proprie elettrodomestici è possibile, innanzitutto usufruire del bonus mobili, che comprende anche le spese per gli elettrodomestici. Particolare attenzione, lo Stato, ha riservato a coloro che sono titolari dei diritti offerti dalla legge 104. In tal caso sono previste una serie di agevolazioni fiscali.

Innanzitutto, per tutti coloro che godono di 104 è possibile godere di una detrazione fiscale IRPEF del 19% sulla spesa totale sostenuta per l’acquisto degli elettrodomestici, inoltre è possibile godere di un’Iva al 4% invece del classico 22%.