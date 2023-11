Wi-Fi improvvisamente lento: gli hacker ti stanno entrando nel pc I Corri a staccare il router

La connessione Wi-Fi in casa è di entrato, ormai, oggigiorno, uno strumento indispensabile per svolgere tutte le attività quotidiane.

Sia che si tratti di lavoro sia che si tratti di svago, c’è necessità che il segnale sia veloce e potente. Altrimenti, le riunioni in videoconferenza sarebbero un calvario, così come la visione di un film o di una serie TV. Di problemi circa la potenza e la velocità del segnale se ne riscontrano a iosa. Molto spesso, accade che questa problematica abbia un unico responsabile: il router ed il suo posizionamento.

Purtroppo, però, capita che criminali informatici incalliti, possano accedere al vostro dispositivo e farne l’uso che vogliono. Di trucchetti relativi al posizionamento corretto del router ce ne sono davvero tantissimo e ne abbiamo visti, come ben sapete, un bel po’. Pensiamo, ad esempio a quella che deve assolutamente essere la sua posizione.

Ovvero, deve stare al centro dell’abitazione, lontano da ostacoli come i mobili. Inoltre, mai metterlo in cucina o nel bagno. Queste sono le due stanze killer del segnale. Fondamentale tenerlo lontano dagli elettrodomestici e da acquari e specchi. Vanno ad interferire , e non poco, con il segnale prodotto dal router e la conseguenza è soltanto una.

La connessione risulta debole, lenta e, a tratti, completamente assente. Fatta questa dovuta panoramica di consigli, torniamo al nostro discorso. Ovvero, torniamo agli hacker che possono impossessarsi del router e prenderne il pieno controllo per svolgere le loro attività illegali. Vi sveleremo i segnali da attenzionare in modo che possiate agire di conseguenza.

Staccate Subito il router se notate questi problemi.

Innanzitutto, vi diciamo che tale problematica avviene quando il router non è stato configurato bene, in maniera attenta. Bisogna stare attenti a ben cinque segnali che indicano che il router è stato violato. E dovrete dire addio ai vostri dati e, spesso, anche ai vostri soldi. Ci sono casi in cui gli utenti non riescono ad entrare nelle impostazioni del router.

È proprio qui che agiscono gli hacker. Non entrerete più e loro agiranno indisturbati. Altro segnale è l’apertura di siti senza che voi abbiate richiesto questa operazione. O meglio, avete intenzione di navigare, ad esempio, su un sito di una testata giornalistica per i formati su fatti di cronaca ed attualità? Bene, non vi sarà permesso.

Verrete, infatti, indirizzati verso un altro sito web totalmente diverso e spesso dannoso! Altre volte, poi, il problema sta nell’apparizione di pop up in maniera indiscriminata. Abbiamo racchiuso tutti i segnali a cui dovreste prestare la massima attenzione. Altrimenti, come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, inizieranno guai, anche molto seri per voi ed anche per altri utenti.