Smartphone, occhio alle sottoscrizioni vampiro: non sai nemmeno di pagarle I Le scopri così

Le sottoscrizioni vampiro sono un grande problema del tuo smartphone. Non sai di pagarle e ti finiscono il credito. Puoi scoprire se ce ne sono in questo modo.

Quando si utilizza il proprio smartphone occorre prestare molta attenzione a ciò che si fa. Non di rado possibile che si sottoscrivano degli abbonamenti senza accorgersene. In altri casi invece, succede che si sa perfettamente che la sottoscrizione è avvenuto, ma ci si è dimenticati di annullarla.

Molto spesso per i nostri dispositivi mobile finiamo per pagare delle cifre extra senza nemmeno rendercene conto. Ce ne accorgiamo nel momento in cui controllando il saldo del credito del proprio smartphone, o quello del proprio conto corrente, si notano degli importi sottratti.

Solo a quel punto ci si rende conto che qualcosa di anomalo sta succedendo. Occorre sottolineare come, un comportamento di questo genere può anche essere causa di una perdita di svariate decine di euro nell’arco del mese, denaro che nessuno restituisce.

Se credi di essere anche tu vittima di queste funzionalità vampiro, forse è il momento di controllare il tuo dispositivo per renderti conto se ci sono servizi extra attivati, che puoi ormai disattivare. Come? In realtà le modalità sono piuttosto semplice.

Attenzione ai servizi a pagamento non richiesti

A prescindere dagli abbonamenti che si possono essere sottoscritti volontariamente, ce ne sono altri che il consumatore, potrebbe avere attivato a sua insaputa. Si tratta dei classici servizi a pagamento non richiesti. Si sente spesso che le persone si lamentano di vedersi scalare il credito dal proprio dispositivo, in maniera ritenuta anomala. Tutta colpa di questi servizi.

Questi dovrebbero essere chiaramente indicati dalla compagnia telefonica, ma non succede quasi mai. In questo caso per la disattivazione occorre procedere chiamando il servizio clienti della propria compagnia. In genere questo, o interviene in maniera diretta o offre indicazioni sul procedimento da seguire.

Come controllare gli abbonamenti attivi

Una buona parte degli smartphone di ultima generazione dovrebbe offrire la possibilità di controllare gli abbonamenti attivi. In genere è sufficiente accedere alla sezione “impostazioni”, per trovare gli abbonamenti ed eventualmente procedere con la disattivazione.

Nel caso in cui questo non sia possibile dal proprio dispositivo è possibile trovare a chiamare il gestore telefonico per far controllare eventuali addebiti anomali. Infine controllare le proprie e-mail dove si può trovare il resoconto dell’abbonamento.