Smartphone, il nuovo Oppo Reno 11: qualità a prezzo basso I Caratteristiche davvero interessanti

Quale novità giunge dalla Cina? Si discute animatamente dell’Oppo Reno 11 e dei suoi (tecnologici) segreti.

Molti sognano cellulari pluri accessoriati, spesso firmati; pochi però possono permetterseli. Fa eccezione il mondo degli smartphone cinesi, i quali pure a fronte di un’evidente scarsa qualità, hanno una potenza presente solo negli iPhone e nei Samsung occidentali maggiormente costosi. L’esempio di oggi è in tal senso paradigmatico.

Si inizia a discutere di Oppo Reno 11, la nuova serie di smartphone che fa sognare tanti appassionati, specie i più squattrinati. Si tratta infatti di un modello che si propone, qual è tradizione dei cinesi, alla portata anche delle tasche meno abbienti, piuttosto economico. E proprio dalla Repubblica Popolare provengono i primi render, le prime specificazioni tecniche; in particolare è il social Weibo a rivelarle.

Rimangono identiche la posizione e le dimensioni della fotocamera principale; in alcune varianti, della cui autenticità non si è certi, la fotocamera appare molto più in basso. Una scelta fortemente criticata da molti commentatori occidentali, tantissimi infatti reputano scomoda e anti estetica la fotocamera Oppo.

Passando agli elementi più tecnici, Reno 11 Pro dovrebbe disporre di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un display OLED curvo ai lati con risoluzione 1,5k, una fotocamera con telefoto da 32 MP con zoom 2X e sensore Sony IMX709 e infine la classica scocca di plastica.

Invece il Reno 11 dovrebbe avere un processore MediaTek Dimensity 8200, una fotocamera con telefoto da 32 MP con zoom 2X e sensore Sony IMX709 e infine, anche in questo caso, la scocca di plastica.

Il grande assente: a cosa ha rinunciato Oppo?

Nessuna novità invece per chi preferiva il modello Pro Plus, noto per avere una telefoto periscopica; una ‘chicca’ che molti clienti apprezzavano. Ci si limiterà pertanto allo zoom 2x delle foto tradizionali.

Naturalmente molto deve ancora essere svelato; questi sono soprattutto rumours, gossip mormorati agli angoli dei corridoi di Internet, niente più che illazioni. Occorre, insomma, l’ufficialità onde poter fare valutazioni serie e ponderate.

In teoria il Reno 11 verrà proposto la prossima settimana; specificatamente dal 23 novembre. Probabilmente nell’occasione non mancherà qualche (tecnologica) sorpresa. Manca pertanto poco alle prime recensioni e alle prime anteprime, volte a comprendere se acquistare il nuovo modello sia davvero una scelta saggia. Non sempre infatti ‘nuovo’ significa migliore, specie nel campo dell’elettronica di consumo, dove i nuovi fiammanti modelli si rincorrono incessanti.