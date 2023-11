Contatore gas, sei costretto a spostarlo e ti costerà 1.200€ I Famiglie italiane in lacrime

Sei costretto a spostare il contatore del gas e ti costerà molto caro. Le famiglie sono disperate per quello che sta succedendo.

Come se il caro bolletta non bastasse, adesso è una nuova necessità a mettere in difficoltà le famiglie. Come succede ogni anno con l’arrivo della stagione fredda il consumo di gas e anche di luce aumenta. In fondo è qualcosa di inevitabile. Innanzitutto in inverno si sta molto di più a casa e questo sarebbe già sufficiente a far aumentare i consumi, si cucina molto di più e ovviamente, ci sono i riscaldamenti.

Semplice immaginare che tutto questo porta a un’impennata della bolletta del gas, a cui tutte le famiglie devono far fronte. In un qualsiasi bilancio familiare, la voce bollette, è sempre quella più influente, pesa come un macigno.

Al secondo posto tra le voci che influenzano notevolmente il bilancio familiare ci sono gli “imprevisti”, quelle spese che nessuno aveva contemplato e che arrivano improvvisamente a minare l’equilibrio che si era creato. Purtroppo occorre ammette che ogni famiglia avrebbe il compito di risparmiare affinché tali spese non siano un problema, ma non sempre è semplice.

Uno degli imprevisti a cui una famiglia potrebbe andare incontro è quello di dover spostare il contatore del gas. La spesa è altissima.

Spostare il contatore del gas, chi paga cosa

Poniamo il caso di una famiglia che si vede dire dal tecnico dei contatori che deve essere cambiato o spostato, potrebbe avvenire per motivi di sicurezza, ma anche semplicemente per installare contatori di nuova generazione. Questo si traduce nel dover chiamare un tecnico che intervenga per spostare il contatore e per procedere con nuove installazioni di tubature. Chi paga?

La regola generale ci dice che il lavoro dove essere pagato dal proprietario della casa. Questo manda su tutte le furie il proprietario, che si potrebbe trovare a dover pagare una cifra esorbitante.

Una spesa inattesa che potrebbe creare non pochi grattacapi

Alcuni pensano erroneamente che, trattandosi di motivi di sicurezza non dovranno pagare l’intervento tecnico che dovrà essere svolto sul proprio contatore, invece non è affatto come si crede. Nel caso in cui per sicurezza occorra intervenire sul contatore, le spese sono a carico di proprietario. La ditta specializzata procederà a stilare un preventivo dei lavori da svolgere e questo dovrà essere accettato.

In genere il preventivo aumenta a seconda della distanza a cui il contatore dovrà essere spostato, ma sé questa è inferiore a 10 metri allora si procede a forfait. L’impresa consegna il preventivo è solo dopo che verrà accettato procederà con i lavori necessari, con una spesa che può arrivare anche a 1200 euro.