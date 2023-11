Bonus elettrodomestici, ti restano ancora due mesi: li compri col 50% di sconto se lo chiedi

Ancora 2 mesi per sfruttare il bonus elettrodomestici. Se lo chiedi puoi pagarli il 50% in meno e finalmente cambi il tuo vecchio frigorifero.

Negli ultimi anni sono stati diversi i bonus messi a disposizione da parte del governo italiano per permettere alle famiglie di andare a migliorare le proprie abitazioni. Sarebbe sufficiente ad esempio pensare al super bonus 110%, quello che tanto ha fatto discutere i cittadini. Nonostante numerose critiche che sono arrivate sempre meno per l’errato utilizzo che spesso l’italiano fa dell’agevolazione che gli vengono messe a disposizione, questo ha permesso a molti di andare a migliorare la struttura dei propri immobili.

Sappiamo bene che in Italia la stragrande maggioranza delle strutture architettoniche sono piuttosto datate e poco efficienti per quanto riguarda il consumo di energia elettrica e il rispetto dell’ambiente. Il bonus 110% ha permesso di intervenire su questo e quindi andare a migliorare la classe energetica del singolo immobile, con un notevole riscontro sia sul benessere dell’ambiente che sulla bolletta del cittadino.

Nella prospettiva del rendere efficienti tutte le abitazioni è stato previsto anche il bonus mobili, il quale viene concesso alle famiglie a supporto delle spese sostenute per mobili ed elettrodomestici. Nel corso degli anni l’importo disponibile in tal senso è andato a modificandosi.

Ulteriori modifiche sono previste per il 2024, per questo si incita i cittadini a sfruttare il bonus in questi ultimi mesi del 2023.

Bonus mobili, il cambiamento sta per arrivare

Le leggi di bilancio negli anni vanno ad indicare quali sono i bonus che lo Stato mette a disposizione dei suoi cittadini. Una bozza per l’anno 2024 è già presente, molti bonus sono stati mantenuti purtroppo però con una modifica sostanziale di durata importo.

Come qualcuno ricorderà fino a un paio di anni fa era possibile decidere tra la cessione del credito oppure lo sconto in fattura per poter usufruire dei vari bonus mirati all’efficientamento del singolo immobile.

Come funziona il bonus

Per quello che riguarda il bonus mobili che va a coprire le spese sia per quello che riguarda il mobilio che gli elettrodomestici. Esso sostanzialmente permette di ammortizzare fino al 50% della spesa sostenuta, andandolo a detrarre dell’importo IRPEF che il cittadino deve pagare in base a quella che è la sua dichiarazione dei redditi annuale.

In precedenza l’importo massimo che poteva essere utilizzato come detrazione era di 10000 euro, importo poi sceso a 8.000 cifra che verrà mantenuta per tutto il 2023. Dal 2024 l’importo scende ancora e si assesta a 5.000 euro. Quindi si consiglia di sfruttare queste ultime possibile per poter ottenere ben 3.000 euro in più.