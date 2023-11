Unieuro, corri ti restano due giorni soli: offerte così non le vedi mai più

Ci si sta avvicinando a quello che è l’evento promozionale, tra i tanti presenti, più atteso dell’anno da tutti gli utenti italiani e non.

Parliamo del Black Friday che, ogni anno, fa letteralmente impazzire tutti, dai grandi ai piccini. Ma ci sono tantissime catene di distribuzione ed e-commerce, ma anche siti ufficiali di grandi aziende produttrici che hanno avviato una consuetudine che, ormai, si è consolidata nel tempo. In pratica, c’è l’abitudine di metter su degli eventi promozionali che precedono il Black Friday ed altri che lo inglobano.

In questo modo, i cittadini che hanno intenzione di acquistare un prodotto in offerta hanno più tempo per farlo. Certo, però, queste promozioni sono a tempo e tra quelle che precedono e quelle che inglobano l’evento, ci passa qualche giorno. Quindi, bisognerebbe stare attenti a quelle che sono le scadenze di queste. Tra le tante offerte relative al Black Friday, spunta, senza ombra di dubbio, quella di Unieuro.

Si, ci sono delle offerte davvero assurde, da non perdere. L’unico neo è che bisogna assolutamente sbrigarsi perché scadono davvero a breve. Ci sono ancora solo due giorni per approfittarne. Smart TV, smartphone, laptop, piccoli e grandi elettrodomestici sono i veri protagonisti di queste offerte pazzesche. Inoltre, Unieuro offre la possibilità di pagamenti a rate, senza interessi, con Klarna e PayPal. Vediamo, allora, di cosa si tratta. Siamo sicuri che resterete a bocca aperta!

Unieuro: ecco la promozione “Black Friday Bello Bello”!

In bella mostra di sé è il moto che Unieuro ha utilizzato per questo evento: “La tecnologia di cui hai bisogno ai prezzi che sognavi!“. E possiamo dire che sia proprio così. Iniziamo subito dal Samsung Galaxy A54 5G proposto in vendita a 389 euro, ben 180,90 euro in meno rispetto al prezzo precedente.

Se, poi, siete alla ricerca di un nuovo televisore, questo è il momento che fa per voi. Si, avete capito davvero benissimo. Tra i tanti in offerta spicca il Samsung Serie 6 TV QLED 4K da 50” con processore Quantum 4K Lite. Il prezzo consigliato è 949,00 euro, ma Unieuro ve lo propone in vendita a soli 499 euro. È un prezzo davvero da paura, non credete?

Poi, ci sono anche gli Apple MacBook Air da 13” con chip M1 e 256 GB di memoria. Lo troverete in vendita a 849 euro con il 5% di sconto rispetto al prezzo precedente ed il 30% di sconto su quello consigliato. Se, poi, siete interessati ad un elettrodomestico, tra i piccoli c’è la macchina per il caffè Lavazza LM 840 Tiny Eco a 79,99 euro.

Tra i grandi elettrodomestici, invece, c’è la lavatrice Electrolux EW6F314N da 10 Kg con carico frontale, in classe energetica A, a soli 499,00 euro. Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti in promozione. Possiamo dire che c’è l’imbarazzo della scelta. L’unico problema è che bisogna sbrigarsi ed arrivare prima del 15 novembre. Altrimenti bisognerà dire addio alle promozioni|