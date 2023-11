Pagamenti online, banche costrette a risarcirti se ti succede I Adesso ti senti più sicuro

Le banche adesso non avranno altra scelta, ti dovranno risarcire se ti succede questo. Adesso puoi sentirti molto più sicuro di quello che fai.

Nostro caro correntista dopo mesi e mesi di brutte notizie abbiamo una buona novella proprio per te. Prendilo come se fosse il nostro regalo di Natale proprio per te. Anzi in realtà il regalo te lo fa la tua banca mettendosi dalla tua parte, almeno per questa volta.

Come ogni singolo consumatore sa bene negli ultimi anni i pagamenti online hanno subito un enorme aumento. bene negli ultimi anni i pagamenti online hanno subito un enorme aumento. Siamo sempre più abituati a fare i nostri acquisti su siti web più o meno già accertati più o meno sicuri. A prescindere dei grandi colossi dell’e-commerce ci sono alcuni piccoli negozi che possono essere fonte di problematiche per il consumatore.

Quello che ha fatto aumentare il traffico degli acquisti online è la maggiore sicurezza nei pagamenti. In precedenza non è stata poca la diffidenza dei consumatori nei confronti dello shopping online. Una delle maggiori motivazioni è sicuramente la paura di essere vittime di una truffa.

Ad oggi la diffidenza è diminuita, ma non è terminata all’epoca delle truffe.

Il pericolo delle truffe online e come evitarle

Evitare le truffe online non è difficile come si possa pensare. sono moltissimi gli e-commerce che sono comparsi sul web negli ultimi anni. Essi non hanno nulla a che fare con i grandi colossi come Amazon o tutti gli altri grandi siti su cui è possibile acquistare prodotti di ogni genere. Anche i negozi fisici hanno deciso di avere un loro e-commerce per ampliare la loro clientela.

In questo marasma di negozi sul web per il consumatore non è facile scegliere ma lo è cadere in truffe. Per evitare tutto questo occorre innanzitutto controllare l’affidabilità del negozio, in tal senso sono di grande aiuto le recensioni online, ma questo non basta, è indispensabile controllare che le modalità dei pagamenti siano sicure e che abbia un buon sistema di protezione per i dati sensibili.

Le banche sono costrette a risarcire

In merito alle truffe online, ci sono delle nuove normative. Quando la nostra carta viene utilizzata impropriamente al fine di sottrarsi del denaro è possibile procedere con denuncia presso la polizia postale e quindi richiedere alla propria banca il risarcimento della somma che ci è stata sottratta. In genere le banche si prendevano almeno 30 giorni per procedere poi a risarcimento, che per loro è possibile elargire grazie all’assicurazione offerta dai sistemi utilizzati per le carte di credito credito e di debito.

Da adesso in poi il risarcimento deve avvenire entro e non oltre cinque giorni. Questa è la regola generale che viene applicata in Inghilterra e che si auspica arrivi anche in Italia.