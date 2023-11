Amazon Alexa, ti aiuta a far soldi: quest’anno la ringrazierai I La bolletta crolla di colpo

Alexa, l’assistente vocale di Amazon è conosciutissimo per le sue potenzialità e per l’aiuto che può offrire a tutti gli utenti.

Sappiamo tutti che va a semplificare la vita di chi ne è in possesso, aiutando in casa a comandare, ad esempio, tutti quei dispositivi smart che sono presenti nei vari ambienti. E, poi, come non menzionare il fatto che le si può chiedere di tutto? Quello che, però, non si conosce di questo assistente vocale e, senza ombra di dubbio, ben altro.

Stiamo parlando della sua capacità di aiutare anche sotto un altro aspetto. Parliamo del risparmio in bolletta. Si avete capito benissimo. Soprattutto questo inverno, potrà essere di grande aiuto. Conosciamo tutti la situazione economica che si sta vivendo. È aumentato tutto, dai beni di prima necessità ai carburanti, passando per le tariffe telefoniche e, appunto, le bollette.

Non si riesce ad arrivare alla fine del mese e c’è bisogno di continui prelievi di denaro cintante presso i pochi sportelli bancomat ancora presenti sul territorio nazionale. L’inflazione, poi, ci mette il suo e rincara la dose. Ecco che si mettono in opera dei trucchetti, degli escamotage che hanno un solo ed unico obiettivo.

Ovvero, quello di risparmiare in bolletta. Questi vanno a sommarsi al bonus concesso dal Governo precedente e prorogato fino al prossimo 31 dicembre da quello attuale. Ma, come abbiamo già avuto modo di accennare in apertura, anche Alexa può essere di grande, anzi grandissimo aiuto per ottenere il risparmio tanto desiderato.

Alexa in soccorso delle famiglie: le bollette vanno giù!

In un contesto economico come quello che si sta vivendo dalla scorsa pandemia di Covid, nel 2020, ogni consiglio, ogni trucchetto è da prendere nella dovuta considerazione. Ne abbiamo visti tanti nell’ultimo periodo. Ed ancora ce ne sono molti tutti da scoprire. Uno di questi è proprio legato a quello che è l’assistente vocale di Amazon, Alexa.

Al suo interno è nascosto un segreto che può cambiarvi radicalmente la vita ed aiutarvi a fare respirare le finanze familiari. In realtà, possiamo dire che i segreti sono ben tre. E vi aiuterà anche a dirimere alcune questioni come quella relative alle luci in casa: sempre accese o sempre spente? Ma vediamo quali sono i suoi tre segreti.

Innanzitutto, potrete chiedere ad Alexa di mostrarvi la dashboard energetica. E, poi, potrete chiederle quale sia la quantità di energia che state utilizzando in quel preciso istante. E non è finita qui. Potrete chiedere all’assistente vocale di Amazon anche dei consigli su come riuscire a consumare molta meno energia e, quindi, avere costi più bassi in bolletta. Ovviamente, per farlo dovrete iniziare la richiesta con il suo nome: Alexa! Provare per credere.