Telefonate spam, togli subito tutte le app: è una truffa I Sono loro a diffondere i tuoi dati

Le chiamate spam sono quanto di più fastidioso si possa ricevere durante la giornata e ciò perché arrivano a qualsiasi ora del giorno.

Ebbene sì, squilla il telefono, il numero è sconosciuto, si risponde ed ecco partire l’operatore e, molto spesso, quella vicina meccanica. Pur di non riceverne più, gli utenti fanno di tutto. Usufruiscono degli strumenti e delle funzionalità messi a disposizione dalle aziende proprio sugli smartphone. Ma, a volte, capita che questi non siano affatto sufficienti.

Si continua, così, a riceverne a iosa. Ed ecco che entrano in gioco tutte quelle App che promettono di debellare il fenomeno in costante crescita. Purtroppo, però, molto spesso capita il contrario. Capita che, nonostante gli utenti abbiano scaricato dagli App Store tali applicazioni e le abbiano installato sui propri dispositivi, queste chiamate arrivino sempre.

Ed anche in maniera maggiormente insistente rispetto al passato. Si tratta di una vera e propria iattura! E quello che è stato scoperto dalle associazioni degli operatori telefonici ha dell’incredibile. Si, avete capito benissimo. Sono proprio queste applicazioni scaricate milioni di volte ad essere le principali responsabili di tali accadimenti.

In particolar modo, sono due quelle che sono maggiormente sotto esame. Ecco perché abbiamo scelto di parlarvene. Vogliamo mettervi in guardia perché si tratta di una vera e propria truffa ai danni degli utenti che risultano essere delle ignare vittime. Vediamo, allora, insieme cosa sta accadendo. Siamo sicuri che ci ringrazierete.

Ecco la truffa delle App anti spam: dovrebbero proteggere gli utenti ed invece rivendono i loro dati!

Ebbene sì, è un riassunto perfetto di una pratica che sta dilagando all’interno del nostro paese. La denuncia delle associazioni di categoria è arrivata anche nel nostro Parlamento. In pratica, queste applicazioni rubano letteralmente i dati degli utenti e li rivendono a caro prezzo alle società in modo che queste possano mettere su una strategia di attacco in modo che le chiamate non possano essere più bloccate.

Insomma, un vero e proprio raggiro messo in atto dalle società che sviluppano tali applicazioni. In pratica, alimentano ciò che sono state chiamate a debellare. In particolar modo, sono Hiya e Trucaller le applicazioni che maggiormente mettono in atto questi comportamenti scorretti. Ovviamente, solo le società che aderiscono a tale pratica e pagano per avere i dati degli utenti avranno libero accesso alle chiamate agli utenti. Chi non paga, verrà praticamente bloccato.

O meglio le App faranno a pieno il loro lavoro solo con chi non paga le società che le sviluppano. Noi vi invitiamo a disinstallarle sin da subito. Altrimenti continuerete a ricevere sempre tantissime telefonate spam. Meglio optare per gli strumenti offerti dai vostri smartphone di nuova generazione. Sarete sicuri che nessuno vi scoccerá più!