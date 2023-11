Lavatrice, la fai sempre a 40 gradi ma è una pessima idea I Consumi di più: l’ideale è questa temperatura

L’inverno è, ormai, alle porte e con esso arriveranno le giornate più buie e più freddo di tutto l’anno ed i consumi energetici lieviteranno.

Non che ora questi siano ai minimi storici né, tantomeno, ai livelli del 2019, il periodo pre pandemia. Purtroppo, bisogna abituarsi ai nuovi standard, ai nuovi prezzi. Difficilmente si arriverà ai costi di quel periodo che sembra lontano, nonostante siano trascorsi soltanto 4 anni. Quelli su cui si riversano le attenzioni maggiori sono gli elettrodomestici.

Ebbene sì, sono loro i maggiori colpevoli dei rialzi in bolletta poiché sono molto, ma molto energivori. Di trucchetti ne abbiamo visti davvero tantissimi e tutti più o meno funzionali e funzionanti. In questo articolo, però, vogliamo focalizzarci su un apparecchio in particolare, la lavatrice, che, sin dal suo arrivo massivo nelle case italiane nel secondo dopoguerra, risulta essere uno dei dispositivi maggiormente utilizzati.

Sì, perché consente di velocizzare le operazioni di lavaggio del bucato e, inoltre, consente di sprecare molta meno acqua di un lavaggio a mano. E, poi, come non menzionare il fatto che non bisogna fare alcuna fatica? Insomma, è un ottimo alleato all’interno delle abitazioni. Anche in questo caso, però, dato il suo alto consumo energetico, ci sono dei trucchetti da tenere ben presente per risparmiare in bolletta.

Ovviamente, però, c’é anche bisogno di evitare degli errori che farebbero schizzare verso l’alto i costi di fatturazione. Ecco perché vogliamo parlarvene in maniera dettagliata in modo che possiate cambiare le vostre abitudini, evitando un errore in particolare. Vediamo, allora, come bisogna comportarsi al meglio per evitare batoste.

Lavatrice ed errore di temperatura: ecco cosa fare.

Prima di parlare dell’errore che fa schizzare le bollette verso l’alto, è bene ricordare alcuni trucchetti molto validi che riguardano la lavatrice ed i suoi consumi e che consentono di ottenere una buona dose di risparmio. Innanzitutto, vi consigliamo di accumulare più indumenti e biancheria prima di avviare la lavatrice. In questo modo, ci saranno meno cicli di lavaggio.

E si risparmierà davvero un botto. Prima di mettere tutto in lavatrice, sarebbe trattare le macchie più ostinate a mano. In questo modo, non ci saranno lavaggi lunghi e ad alte temperature. Ridurrete drasticamente i consumi. E, poi, come vi abbiamo già accennato in precedenza, c’è un errore che in molti commettono e che riguarda proprio la temperatura dei cicli di lavaggio.

Sì, perché sono in molti quelli che pensano che sia meglio impostare temperature alte, intorno ai 60° o gli 80° centigradi ed alcuni utilizzano anche la temperatura più elevata possibile, ovvero 90°. Ecco, per ottenere il risparmio desiderato, basterà ridurre questa temperatura ai 40°. Ma vanno bene anche 30°. In questo modo raggiungerete l’obiettivo comune di tutte le famiglie: bollette più leggere!