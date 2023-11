Contatore gas, con un semplice oggetto blocchi tutto I Gas gratis a vita (ma non ti fai scoprire)

La situazione economica dell’ultimo periodo non è delle migliore, anzi, potremmo dire, senza ombra di dubbio che è davvero tragica.

Sì, perché, innanzitutto, va avanti da tanto, anzi, troppo tempo. E, poi, è aumentato tutto, dai beni di prima necessità alle tariffe telefoniche fino ad arrivare ai carburanti e alle bollette delle forniture energetiche. Per quanto riguarda i beni di prima necessità, c’é da dire che siano quasi diventati dei veri e propri beni di lusso.

Le tariffe telefoniche stanno subendo delle rimodulazioni unilaterali dei contratti ed i carburanti hanno visto aumentare il loro costo oltre la soglia di allerta di due euro al litro. Per non parlare, poi, delle bollette di luce e gas. Dopo un brevissimo periodo di stasi e di leggera diminuzione, infatti, lo scorso mese di ottobre sono aumentate nuovamente.

Ed ora le previsioni parlano chiaro. Si parla, infatti, di nuovi rincari a causa del conflitto che sta causando numerosissime vittime innocenti in Medio Oriente. Per quanto riguarda le bollette del gas, si prevedono nuovi aumenti del 12%. Si tratta di una vera e propria nuova batosta per tutte le famiglie. Queste stanno già mettendo in atto numerosissimi escamotage.

Ed il tutto ha un solo obiettivo: il risparmio. E parliamo sia di trucchetti legali sia di trucchetti illegali. A proposito di ciò, vogliamo portare alla vostra attenzione uno di questi che riguarda il contatore del gas. Grazie ad esso le bollette diminuiranno fino ad arrivare a valori pari allo zero. E se nessuno si fa beccare, questa situazione può durare per sempre.

Ecco il trucco del contatore del gas: basto un oggetto per non pagare più!

Sì, è vero, si tratta di un trucchetto davvero fantastico che porta ad avere una spesa enorme in meno alla fine del periodo di fatturazione. Ma vi diciamo subito che si tratta di qualcosa di illegale e, come tale, è un reato punibile per Legge. E’ prevista una sanzione pecuniaria altissima ed anche il carcere fino a sei anni. Oltre, ovviamente, a dover restituire il maltolto all’azienda che fornisce il gas alle vostre abitazioni.

Dovete sapere che sono tantissimi gli italiani che stanno optando per questo trucchetto illegale. Ormai, sono tutti all’esasperazione. Ma vediamo in cosa consiste. In realtà, si tratta di qualcosa di molto, ma molto semplice. Basta un semplicissimo oggetto, facilmente reperibile a bloccare il funzionamento del contatore del gas.

Sì, avete capito benissimo. Ma di quale oggetto si tratta? Un morsetto metallico! Basta questo e si bloccherà la misurazione dei consumi. Ma sono tanti anche quelli che utilizzano un altro metodo. Questo vi consentirà di bypassare completamente un contatore. In questo caso, basta un raccordo flessibile e dei manicotti in ottone.