Unicredit, stop a rate dei mutui per dodici mesi e prestiti agevolati I Lo fanno davvero per te

Finalmente si possono dare buone notizie ai cittadini in questo periodo davvero nero di crisi economica e con l’inflazione alle stelle.

Ed in questo caso, il protagonista assoluto è Unicredit, uno dei tre maggiori Istituti di Credito italiani. Dopo tantissimo tempo, infatti, in cui si è parlato dei numerosi disagi che stanno vivendo i numerosi risparmiatori italiani, compresi quelli che hanno affidato i loro risparmi ad Unicredit, ecco arrivare una bella notizia che, siamo certi, farà riaffiorare il sorriso sui loro volti.

Sì, perché c’é stata una dichiarazione in cui si stabiliva lo stop al pagamento dei mutui per ben dodici mesi. ma non è finita qui. Sì, perché ci si potrà avvalere anche di prestiti a condizioni super agevolate. Ma andiamo per gradi. Abbiamo appena accennato ai problemi che stanno vivendo tantissimi clienti. E ciò è dovuto alla rivoluzione digitale contenuta all’interno dei piani aziendali delle banche.

Ciò ha portato alla chiusura di filiali fisiche e di sportelli bancomat su tutto il territorio nazionale. Unicredit non è esente da ciò. E le motivazioni che spingono a queste chiusure forzate sono, in primis, l’abbandono del denaro contante e, poi, il taglio netto alle spese di gestione. Tutto ciò in favore dei servizi digitali offerti.

Per fortuna, però, che ai disagi corrispondono anche delle belle notizie per tantissimi utenti. Ed Unicredit ha stabilito qualcosa di davvero eccezionale per i suoi clienti. ne abbiamo dato già cenno in apertura, ma vogliamo informarvi in maniera dettagliata su quanto stabilito e cosa aspetterà tutti il prossimo futuro. Vediamolo insieme.

Stop alle rate del mutuo e finanziamenti agevolati: ecco il piano di Unicredit per i suoi clienti.

E possiamo dire che queste premesse spingano gli utenti a fare salti di gioia, a fare feste. Ce n’é per tutti, sia per i privati che per le aziende. Per i primi, infatti, è prevista la sospensione per ben 12 mesi delle rate di tutti i mutui ipotecari. Per i secondi, invece, la sospensione sarà sempre di un anno, ma riguarda sia i mutui ipotecari sia quelli chirografari, ovvero non ipotecari.

Inoltre, per gli utenti privati, c’é la possibilità di accedere a prestiti e finanziamenti a condizioni davvero vantaggiosissime. Mentre, le aziende potranno avere accesso al “Pacchetto nuovo credito alle imprese“. Questo prevede, condizioni agevolate sia per i finanziamenti ipotecari sia per quelli non ipotecari. Insomma, non si può non essere felici.

Unicredit ha messo su questa forma di sostegno economico per tutti i cittadini che risiedono nei territori colpiti dall’alluvione della scorsa settimana avvenuto in Toscana. E, ovviamente, lo stesso discorso vale per tutte quelle imprese la cui sede legale si trova in quelle zone. Si tratta di una forma di vicinanza e di aiuti concreti per rialzare la testa e superare questa fase emergenziale.