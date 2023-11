Lavatrice, i jeans non scoloriscono con questo trucco I Prima devi fare un test

Come risolvere i vestiti stinti e senza colore all’interno della lavatrice? Vi sono diversi – utili – trucchi, ma questo è sempre efficace. Scopriamoli insieme.

Pantaloni senza colore, opachi, insomma: ‘tristi’. E’ il destino di tanti capi di abbigliamento fuoriusciti dalla lavatrice di casa; in special modo un problema che affligge i jeans. La problematica si esacerba poi grandissimamente quando si passa alle lavanderie automatiche, quelle a gettoni; qui l’effetto è spesso terribile, supportato da un odore di fogna formidabile.

Come tenere i jeans pertanto vivaci e coi caratteristici colori saturi? Come evitare che quei bei jeans neri diventino grigi? Difficile impedirlo, ma c’è qualche trucco casalingo, qualche rimedio che può essere utile. Ed è utile conoscerlo considerando come i jeans, dall’essere capi d’abbigliamento utilizzati dagli addetti ai lavori forzati e dagli abitanti dei ghetti, siano presto divenuti oggetti di lusso, spesso firmati o estremamente costosi. Oggigiorno non si sfigura a recarsi ad un appuntamento formale coi jeans; solo venti, trent’anni fa sarebbe stato impensabile.

In primo luogo, onde evitare danni ai jeans neri, è sempre preferibile lavarli a temperature quantomeno fredde, se non gelide. Inoltre occorre rovesciare dall’interno all’esterno i jeans, in modo che le parti maggiormente a contatto siano quelle interne; poco importa se quelle si scoloriranno.

Tutti i segreti per lavare correttamente i jeans

Un altro consiglio, fornito dagli esperti del settore, prevede di lavarli per mezz’ora e successivamente metterli ad asciugare sotto il sole, lasciando che siano i raggi solari ad agire, senza eccessive puliture, Un rimedio senza dubbio ‘naturale’.

Secondo altri è invece preferibile lavarli separatamente, con un ciclo a sé; utilizzando solo una minima quantità di detersivo e un ciclo veloce, con acqua fredda. Naturalmente, se si vuole essere davvero minuziosi, nulla vieta di lavarli a mano: una bacinella, un po’ di acqua tiepida, sapone Marsiglia e tanta, tantissima pazienza. Un lavoro lungo e tedioso, ma estremanente sicuro se si desidera avere jeans puliti e senza danno alcuni. Solitamente la procedura richiede un’oretta di lavoro.

Il consiglio generale appare essere di utilizzare temperature basse, non fredde; e di prediligere cicli di lavaggio per capi delicati, senza utilizzare la pura forza della lavatrice. E’ anche bene, in questo contesto, evitare la centrifuga. Sempre utile, infine, ‘aprire’ i jeans, rivoltarli dall’esterno all’interno. Una protezione in più; non guasta mai, con capi tanto delicati, tanto amati.